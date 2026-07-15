BMW Motorrad celebra 50 anni di RS alla House of BMW

(Adnkronos) – Cinquant’anni di evoluzione tecnologica, innovazione e passione per il turismo sportivo. BMW Motorrad celebra uno dei capitoli più importanti della propria storia con ”

BMW RS: 50 Years of Shaping the Future”,

un evento ospitato presso la House of BMW Italia che racconta il percorso della famiglia RS, protagonista assoluta nel segmento delle sport tourer fin dal 1976.

L’iniziativa accompagna gli appassionati lungo un viaggio che parte dalla BMW R 100 RS, la moto che ha rivoluzionato il concetto di granturismo sportiva, fino ad arrivare alla nuova BMW R 1300 RS, massima espressione dell’attuale tecnologia boxer della Casa di Monaco.

Per comprendere il significato della sigla RS bisogna tornare indietro di mezzo secolo. Se inizialmente identificava il termine Rennsport, legato alle competizioni, con la presentazione della R 100 RS assunse un nuovo significato: Reise und Sport, viaggio e sport.

La R 100 RS fu infatti la prima motocicletta di grande serie al mondo ad adottare una carenatura integrale sviluppata in galleria del vento e fissata al telaio, una soluzione destinata a ridefinire il segmento delle sport tourer, migliorando protezione aerodinamica, comfort e stabilità alle alte velocità.

Quella filosofia continua ancora oggi con la BMW R 1300 RS, che interpreta in chiave moderna il concetto di sport touring grazie a una piattaforma completamente riprogettata. Il nuovo motore boxer, il telaio di nuova concezione e l’aerodinamica evoluta permettono di ottenere una dinamica di guida ancora più coinvolgente, senza rinunciare al comfort sulle lunghe percorrenze e alla versatilità che da sempre caratterizzano la famiglia RS.

Per celebrare questo importante anniversario, BMW Motorrad ha trasformato gli spazi della House of BMW Italia in una raffinata lounge ispirata agli anni Settanta, dove storia e innovazione convivono in un percorso espositivo dedicato agli appassionati.

Al centro della mostra trovano posto due modelli simbolo dell’evoluzione RS. Da una parte la BMW R 100 RS del 1976, autentica pietra miliare nella storia del motociclismo, dall’altra la BMW R 1100 RS del 1993, protagonista di una nuova fase tecnologica grazie all’introduzione di importanti innovazioni tecniche e stilistiche che hanno contribuito a definire le generazioni successive.

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