Sicurezza stradale: intesa tra Polizia di Stato e Unipol

(Adnkronos) – Rafforzare la cultura della prevenzione e contribuire alla riduzione dell’incidentalità stradale attraverso una collaborazione strutturata tra istituzioni e imprese. Questo è l’obiettivo del Protocollo d’intesa sottoscritto tra il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale delle Specialità della Polizia di Stato, Unipol Assicurazioni e UnipolTech.



Il Protocollo prevede, in particolare, la condivisione di dati anonimi e aggregati e l’analisi delle criticità della rete viaria, con l’obiettivo di rendere più efficaci le attività di prevenzione e tutela degli utenti della strada. Un ruolo centrale sarà riservato ai giovani e agli studenti, destinatari di iniziative educative, campagne di sensibilizzazione e programmi formativi dedicati alla consapevolezza dei rischi e alla promozione di comportamenti di guida responsabili.

“La sicurezza stradale rappresenta da sempre una delle priorità della Polizia di Stato e richiede un’azione fondata sulla prevenzione, sulla conoscenza dei fenomeni e sulla collaborazione tra istituzioni, imprese e cittadini”, ha dichiarato il Prefetto Renato Cortese, Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato.



“Oggi più che mai la sicurezza stradale è una responsabilità collettiva e richiede la capacità di integrare tecnologie, dati, formazione e comportamenti responsabili all’interno di un ecosistema fondato sul coinvolgimento di tutti gli attori interessati”, ha sottolineato Matteo Laterza, Amministratore Delegato di Unipol Assicurazioni.

“Con questo Protocollo siamo lieti di mettere a disposizione della Polizia di Stato il patrimonio di competenze, analisi ed esperienza che il Gruppo Unipol ha sviluppato nel settore della mobilità, confermando l’importanza della collaborazione tra pubblico e privato come fattore decisivo per orientare le azioni di prevenzione e contribuire concretamente alla riduzione degli incidenti”.



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