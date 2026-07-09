Mercedes-Maybach Classe S: il lusso raggiunge una nuova dimensione

(Adnkronos) –
Mercedes-Maybach rinnova la propria ammiraglia con l’aggiornamento più importante mai introdotto sulla Classe S, una vettura che continua a rappresentare il punto di riferimento nel segmento delle berline di lusso. Il restyling interessa design, tecnologia, comfort e motorizzazioni, mantenendo inalterata la filosofia del marchio: offrire un’esperienza di viaggio esclusiva, dove ogni dettaglio è progettato per trasformare ogni spostamento in un momento di assoluto benessere.
L’esterno si distingue per una presenza ancora più scenografica. La nuova calandra Mercedes-Maybach cresce nelle dimensioni ed è disponibile anche con cornice illuminata, mentre i gruppi ottici introducono dettagli in oro rosa. Non mancano nuovi cerchi forgiati con l’esclusivo sistema che mantiene la stella Mercedes sempre perfettamente allineata durante la marcia. Completano il rinnovamento nuove tonalità della carrozzeria e ulteriori possibilità di personalizzazione attraverso il programma MANUFAKTUR Made to Measure, che consente di configurare praticamente ogni elemento della vettura.
La vera rivoluzione è però all’interno dell’abitacolo. Per la prima volta una Mercedes-Maybach adotta il nuovo Mercedes-Benz Operating System (MB.OS), affiancato dall’ultima generazione del sistema MBUX con grafica dedicata al marchio. L’interfaccia introduce lo Zero Layer evoluto, un assistente virtuale basato sull’intelligenza artificiale generativa e aggiornamenti software over-the-air che permettono alla vettura di evolversi nel tempo.
L’atmosfera a bordo punta a ricreare quella di una lounge privata. Nuove essenze in legno a poro aperto, il raffinato tessuto Mirville privo di pelle, l’illuminazione ambientale e i sedili Executive posteriori contribuiscono a elevare ulteriormente il livello di comfort. Restano disponibili anche dotazioni esclusive come il vano refrigerato e i calici da champagne firmati Robbe & Berking.
Sul fronte meccanico arrivano propulsori di nuova generazione a sei e otto cilindri elettrificati con tecnologia mild hybrid, progettati per garantire un’erogazione ancora più fluida ed efficiente. In alcuni mercati continua, inoltre, a essere disponibile il prestigioso V12, simbolo della tradizione Maybach.
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