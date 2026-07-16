Salis: “Bene ‘Illumina’ a Genova, sport deve essere un diritto di tutti e gratuito”

(Adnkronos) – La sindaca di Genova Silvia Salis commenta l’inaugurazione dello Spazio Illumina ai Giardini Lamboglia, realizzato nell’ambito del progetto Sport Illumina, finanziato dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e ideato e promosso da Sport e Salute per rigenerare gli spazi pubblici attraverso lo sport, sottolineando l’importanza della riqualificazione urbana e dello sport gratuito come strumento di inclusione, benessere e aggregazione.

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