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Formula 1 – Antonelli sogna il riscatto a Spa, Russell lo insidia ma la Ferrari è lì: il trionfo di Maranello a 3,00 su Sisal.it

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Il Circus della Formula 1 è pronto per la pista più affascinante, insieme a Monaco e Monza, e iconica delle quattro ruote: Spa-Francochamps. Domenica, infatti, è in programma il Gran Premio del Belgio, decima prova iridata della stagione, dove si preannuncia l’ennesima sfida che sta infiammando la stagione: Mercedes contro Ferrari. Gli esperti Sisal vedono Kimi Antonelli, attuale leader del Mondiale, favorito a 2,00 per portare a casa il sesto trionfo stagionale: il giovane italiano, dopo tre gare dove ha faticato tantissimo, vuole tornare alla vittoria per distaccare i rivali. 

Il più accreditato sulla griglia, per contrastare Kimi, è il compagno di scuderia George Russell, vincente a 4,50, distanziato in classifica mondiale di appena 25 punti. L’inglese, al pari di Antonelli, non ha un grande feeling con il tracciato belga ma sogna la terza vittoria del 2026 per avvicinare, o agganciare, il compagno di squadra. 

Alle spalle delle due Stelle d’Argento si fa largo la Ferrari, vincitrice di due degli ultimi tre gran premi. La Rossa è la scuderia che ha vinto più volta a Spa, 18, e cerca un altro successo per provare a riaprire un Mondiale che, dopo le prime gare, sembrava dover essere un monologo Mercedes. Il trionfo della scuderia di Maranello è dato a 3,00 perché entrambi i piloti Ferrari sono molto legati al circuito delle Ardenne: Lewis Hamilton, sul gradino più alto del podio a 6,00, si è imposto 5 volte in Belgio, una in meno del recordman assoluto Michael Schumacher; Charles Leclerc, fresco vincitore a Silverstone, invece tra questi tornanti ha centrato la sua prima vittoria in Formula 1 nel 2019. Il successo del Predestinato è offerto a 7,50. 

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