Toccano un palo della luce e restano folgorati: due giovanissimi in ospedale

PONTREMOLI – Una nottata di paura e un misterioso incidente su cui adesso le forze dell’ordine stanno cercando di fare piena luce. Erano circa le 4 di stanotte quando il capostazione della stazione ferroviaria di Pontremoli ha lanciato l’allarme alla centrale operativa del 118, segnalando la presenza di due giovanissimi – uno di 19 anni e l’altro ancora minorenne, nato nel 2009 – che presentavano evidenti segni di ustioni su varie parti del corpo, in particolare alla testa e agli arti, a seguito di una violenta folgorazione.

Immediata la mobilitazione dei soccorsi sul posto. La centrale del 118 ha inviato d’urgenza l’automedica di Pontremoli, supportata dalle ambulanze della Pubblica Assistenza di Zeri e della Misericordia di Pontremoli. I due ragazzi, residenti nella zona di Parma, sono stati stabilizzati sul posto e poi trasferiti a sirene spiegate all’ospedale Apuane di Massa. Fortunatamente, nonostante la natura dell’incidente e i segni visibili sul corpo, l’ingresso in pronto soccorso è avvenuto in codice giallo, il che esclude che i due giovani si trovino in pericolo di vita.

Resta però tutto da chiarire il contorno della vicenda. Ai primi soccorritori e agli agenti, i due giovani avrebbero raccontato una versione che adesso è al vaglio degli inquirenti: hanno riferito di aver trascorso la serata in un locale della zona e di essersi poi incamminati verso la stazione ferroviaria per prendere il treno e fare rientro a casa, nel parmense. Lungo il tragitto, stando alla loro testimonianza, si sarebbero semplicemente appoggiati a un palo della luce, momento in cui sarebbe avvenuta la forte scarica elettrica.

Una dinamica insolita che ha fatto scattare indagini approfondite per capire l’esatta origine della folgorazione. Sull’episodio stanno lavorando in stretta sinergia gli agenti della Polfer, i carabinieri della compagnia locale e i vigili del fuoco, incaricati anche di effettuare i necessari accertamenti tecnici sugli impianti e sui pali dell’illuminazione pubblica lungo il percorso indicato dai ragazzi per verificare eventuali anomalie o dispersioni di corrente elettrica.