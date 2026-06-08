Sara Grilli prima sindaca di Viareggio: vittoria al fotofinish con Federica Maineri

Sara Grilli è la prima sindaca della storia di Viareggio.
Una vittoria per un pugno di voti per Sara Grilli, centrodestra senza simboli con lista sindaco uscente Del Ghingaro, su Federica Maineri, campo largo centrosinistra.
Sara Grilli vince in un ballottaggio testa a testa, al fotofinish, all’ultima scheda per la prima sindaca di Viareggio, assessora uscente giunta Del Ghingaro, che vince per un pugno di voti su Federica Maineri.
Il risultato finale è del 50.32% per Sara Grilli, pari a 12.541 voti, e di 49.68% per Federica Maineri, pari a 12.381 voti.
Al primo turno Sara Grilli aveva ottenuto il 34,29% delle preferenze mentre Federica Maineri il 30,17%. L’affluenza definitiva del ballottaggio a Viareggio è stata del 48,53%