30.7 C
Firenze
lunedì 8 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sara Grilli prima sindaca di Viareggio: vittoria al fotofinish con Federica Maineri

Sara Grilli, centrodestra senza simboli con lista sindaco uscente Del Ghingaro, è la prima sindaca nella storia di Viareggio. Una vittoria all'ultima scheda per Grilli, in un vero e proprio testa a testa con Federica Maineri, campo largo centrosinistra. Grilli sindaca con 50.32%, pari a 12.541 voti. Per Maineri 49.68%, pari a 12.381 voti

PoliticaPrimo Piano
CINZIA GORLA
CINZIA GORLA
Sara Grilli prima sindaca di Viareggio: vittoria al fotofinish con Federica Maineri
(Foto Fb Sara Grilli)
Meno di 1 ' di lettura

Sara Grilli è la prima sindaca della storia di Viareggio.

Una vittoria per un pugno di voti per Sara Grilli, centrodestra senza simboli con lista sindaco uscente Del Ghingaro, su Federica Maineri, campo largo centrosinistra.

Sara Grilli vince in un ballottaggio testa a testa, al fotofinish, all’ultima scheda per la prima sindaca di Viareggio, assessora uscente giunta Del Ghingaro, che vince per un pugno di voti su Federica Maineri.

Il risultato finale è del 50.32% per Sara Grilli, pari a 12.541 voti, e di 49.68% per Federica Maineri, pari a 12.381 voti.

Al primo turno Sara Grilli aveva ottenuto il 34,29% delle preferenze mentre Federica Maineri il 30,17%. L’affluenza definitiva del ballottaggio a Viareggio è stata del 48,53%

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
30.7 ° C
33.4 °
28.7 °
47 %
1.8kmh
13 %
Lun
30 °
Mar
29 °
Mer
30 °
Gio
25 °
Ven
30 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2189)ultimora (1159)ImmediaPress (304)Video Adnkronos (287)sport (94)salute (81)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati