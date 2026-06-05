Viareggio al ballottaggio: la prima sindaca tra Sara Grilli e Federica Maineri. Boom tessere elettorali

Il ballottaggio di domenica 7 giugno, ore 7-23, e lunedì 8 giugno, ore 7-15, elegge la prima sindaca di Viareggio.

Per eleggere la prima sindaca di Viareggio la sfida è tra Sara Grilli, assessora uscente giunta Del Ghingaro, centrodestra senza simboli e lista civica sindaco uscente Giorgio Del Ghingaro, 34.29% al primo turno.

E Federica Maineri, campo largo centrosinistra, che al primo turno del 24 e 25 maggio ha ricevuto il 30.17%.

E nel Comune di Viareggio vero e proprio boom di tessere elettorali tra rilascio duplicati e rinnovi con quasi 1.700 pratiche sbrigate. Nel fine settimana del primo turno sono state evase circa 1.200 pratiche. Ulteriori 470 pratiche nelle giornate di lunedì 1 e mercoledì 3 giugno, informa il Comune di Viareggio, “principalmente relative a tessere complete che necessitavano del rinnovo”.

Ne ha ricevuti 7.753 al primo turno, pari a 27.52%, Marialina Marcucci.

Ne ha ricevuti 1.574, pari a 5.59%, Paolo Annale, Partito Comunista Italiano.

Annale, in una sorta di endorsement al contrario, si è dichiarato però “preoccupato per un’eventuale elezione di Sara Grilli”.

Civicamente, lista che aveva sostenuto Marcucci al primo turno, 5.18%, con Luigi Troiso sostiene Sara Grilli: “Avevamo scelto Marialina Marcucci perché sognavamo per Viareggio un sindaco autorevole, con un programma chiaro, con il solo interesse collettivo come luce guida. E siamo pronti a scegliere, ancora una volta, la chiarezza, la determinazione e, sopra ogni cosa, il bene di Viareggio e Torre del Lago Puccini e lo faremo sostenendo Sara Grilli, donna e professionista seria con cui abbiamo lavorato a lungo, con rispetto reciproco e pazienza di ascolto e collaborazione”.

Sostiene Sara Grilli Buonsenso di Roberto Bucciarelli, primo turno a sostegno Marcucci, 2%.

E Christian Marcucci, candidato sindaco con 1.62% primo turno.

Per Sara Grilli festa di chiusura di campagna elettorale venerdì 5 giugno sera in piazza Margherita: “Non sarà soltanto l’ultimo appuntamento prima del voto. Sarà l’occasione per guardarci negli occhi e dirci una volta di più perché abbiamo scelto di esserci. Perché amiamo questa città e crediamo che il lavoro fatto in questi anni debba continuare, con la stessa determinazione, la stessa serietà e lo stesso coraggio. In queste settimane abbiamo incontrato centinaia di persone. Ascoltato preoccupazioni, speranze, suggerimenti e critiche. abbiamo visto l’orgoglio di chi vive Viareggio e Torre del Lago ogni giorno e vuole una città sempre più bella, più sicura, più viva e più forte. Sarà una serata di comunità. Una serata per guardare avanti. Perché il futuro di Viareggio non si costruisce tornando indietro, ma continuando a camminare insieme”. Per Federica Maineri festa di chiusura di campagna elettorale venerdì 5 giugno alla libreria Lungomare: “Questa non sarà soltanto la serata conclusiva di una campagna elettorale. Sarà la serata di una comunità che si ritrova. Di un percorso condiviso, fatto di incontri, ascolto, idee, entusiasmo e impegno quotidiano. Proprio per questo abbiamo voluto organizzarla alla Libreria Lungomare dove, il 14 febbraio, abbiamo iniziato questo straordinario viaggio. E sono molto felice e orgogliosa di poterla condividere con tutte le persone che mi hanno accompagnato in questi mesi, con chi ha creduto in questo progetto, con chi ha dedicato tempo, energie e passione per costruire una visione comune della Viareggio che vogliamo. Ognuno di voi è stato fondamentale. Ogni confronto, ogni suggerimento, ogni presenza ha contribuito a dare forma a un’idea di città che da martedì mattina vogliamo iniziare a trasformare in realtà”.

Per quanto riguarda il boom di tessere elettorali, “l’Ufficio elettorale del Comune di Viareggio ha registrato un notevole afflusso di cittadini nei giorni successivi al primo turno delle elezioni amministrative, con richieste di rinnovo e rilascio di tessere elettorali che hanno interessato sia la sede del Palazzo Municipale sia l’ufficio decentrato di Torre del Lago.

Nel fine settimana del primo turno sono state evase circa 1.200 pratiche, tra rilascio di duplicati e rinnovi di tessere elettorali. A queste si sono aggiunte ulteriori 470 pratiche nelle giornate di lunedì 1 e mercoledì 3 giugno, principalmente relative a tessere complete che necessitavano del rinnovo.

Numeri particolarmente significativi che testimoniano la forte partecipazione dei cittadini alla vita democratica della città e che hanno richiesto un importante sforzo organizzativo da parte del personale degli uffici comunali, impegnato a garantire un servizio efficiente e tempestivo in vista del turno di ballottaggio.