Grosseto incontra il Console del Messico: si punta a nuove collaborazioni internazionali

Il Comune di Grosseto punta a consolidare il proprio profilo internazionale. Il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna ha incontrato questa mattina il Console onorario del Messico in Italia, Valerio Alecci, per un confronto focalizzato sulle prospettive di collaborazione tra il territorio maremmano e il Paese centroamericano.

La discussione ha toccato diversi ambiti d’interesse, tra cui lo sviluppo economico, le dinamiche del turismo, le iniziative culturali e le forme di cooperazione territoriale. Questo incontro si inserisce nell’attività dell’Ufficio Relazioni Internazionali e Cooperazione Territoriale del Comune, la cui funzione è quella di proporsi come nodo centrale per i legami con partner esteri, favorendo l’apertura della città verso nuove opportunità di scambio.

L’amministrazione comunale ha espresso soddisfazione per la disponibilità manifestata dal rappresentante diplomatico, confermando l’intenzione di proseguire un percorso volto a rendere i rapporti istituzionali più efficaci e stabili per la comunità locale.