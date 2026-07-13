Missione in Uzbekistan: il presidente Giani incontra il governatore di Samarcanda

Samarcanda è stata il teatro, nella giornata di oggi, di un incontro istituzionale tra il governatore della Regione di Samarcanda, Adiz Boboev, e il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Il vertice rientra in una missione di tre giorni che vede la delegazione italiana impegnata in colloqui di alto livello a Samarcanda, Bukhara e nella capitale Tashkent, su invito delle autorità locali uzbeke. A coordinare l’iniziativa sono stati il Console Onorario della Toscana, Leonardo Comucci, e l’Ambasciatore dell’Uzbekistan in Italia, Abat Fayzullaev, entrambi presenti al tavolo insieme al consigliere regionale Claudio Gemelli, al direttore della Direzione Competitività Territoriale, Paolo Tedeschi, e a Serena Nannotti dell’Ufficio di Gabinetto regionale.

Durante il colloquio è stato richiamato il legame storico tra i due territori, già formalizzato nel 2013 con il gemellaggio tra l’allora Provincia di Firenze e Samarcanda, un accordo che la Regione Toscana intende ora rilanciare con nuova forza. I temi affrontati hanno spaziato dallo sviluppo economico alla ricerca scientifica, includendo l’agricoltura di precisione e la gestione delle materie prime critiche. Il presidente Giani ha confermato la volontà della Toscana di offrire il proprio supporto al processo di modernizzazione del Paese asiatico attraverso il coinvolgimento del proprio sistema industriale.

Il dialogo si è focalizzato su comparti strategici, a partire dal settore manifatturiero e dall’artigianato artistico, dove le tradizioni toscane nel tessile, nella moda e nella concia possono trovare punti di contatto con l’artigianato locale. È stato inoltre discusso il ruolo delle imprese toscane nel restauro monumentale e nell’urbanistica, con particolare attenzione alla valorizzazione della piazza del Registan e dei siti riconosciuti dall’Unesco. Ulteriori ambiti di collaborazione riguardano il turismo culturale e l’agrifood, dove il trasferimento tecnologico toscano nel settore vitivinicolo e nella meccanizzazione agricola mira a favorire l’innalzamento degli standard produttivi uzbeki. Il confronto si è concluso con l’intesa di proseguire il dialogo attraverso tavoli tecnici dedicati, gettando le fondamenta per un futuro accordo quadro di cooperazione economica e commerciale.