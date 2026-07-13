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Carrarese, il cordoglio del club per la scomparsa della madre di Luca Zavani

Il club azzurro esprime vicinanza allo storico magazziniere per la perdita della madre, partecipando con profondo dolore al lutto familiare

Cronaca
REDAZIONE
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Lo stadio dei Marmi di Carrara
(foto Carrarese Calcio)
Meno di 1 ' di lettura

CARRARA – Il mondo della Carrarese Calcio 1908 è in lutto per la scomparsa della signora Adriana, madre di Luca Zavani, storico magazziniere del club. La società azzurra ha manifestato pubblicamente la propria vicinanza alla famiglia Zavani attraverso un messaggio di cordoglio, esprimendo profonda partecipazione al loro dolore.

In segno di rispetto per il grave lutto che ha colpito il collaboratore, la dirigenza ha deciso di annullare la conferenza stampa programmata per la giornata odierna. L’incontro era finalizzato a presentare ufficialmente la stagione sportiva 2026/2027 e a introdurre il nuovo allenatore della squadra, Gabriele Cioffi.

© Riproduzione riservata

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