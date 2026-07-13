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Guardia di Finanza scopre imbarcazioni da diporto sconosciute al fisco nel porto di Scarlino

Le barche ormeggiate battevano bandiera polacca, ma sono di proprietà di persone fisiche residenti in Italia, per un valore di 75mila euro

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REDAZIONE
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Guardia di Finanza scopre imbarcazioni da diporto sconosciute al fisco nel porto di Scarlino (foto Sala Stampa Gdf)
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SCARLINO – Nell’ambito di dedicata attività di vigilanza economico-finanziaria condotta in mare, i finanzieri della Sezione Operativa Navale della Guardia di finanza di Porto Santo Stefano hanno individuato nel porto di Scarlino due imbarcazioni da diporto battenti bandiera polacca, di proprietà di persone fisiche residenti in Italia, del valore complessivo di 75mila euro.

Gli approfondimenti condotti per le finalità di monitoraggio fiscale hanno consentito alle Fiamme Gialle di riscontrare le omesse compilazioni del Quadro Rw delle dichiarazioni dei redditi presentate da detti proprietari nel quinquennio 2021 – 2025.

Le sanzioni connesse a tali violazioni (omessa o incompleta compilazione del Quadro RW), previste dal decreto legge 28 giugno 1990,167, sono stabilite in proporzione agli importi non dichiarati, e variano dal 3% al 15% per le attività detenute in paesi a fiscalità ordinaria, e dal 6% al 30% per quelle detenute in paesi a regime fiscale privilegiato. Per regolarizzare le omissioni prima degli accertamenti, si applica il ravvedimento operoso che riduce notevolmente le sanzioni e gli interessi dovuti.

Attraverso la quotidiana attività di monitoraggio dei traffici marittimi, il Reparto operativo aeronavale di Livorno costituisce un fondamentale presidio delle acque territoriali e contigue a tutela dell’economia legale e degli interessi economici dello Stato.

© Riproduzione riservata

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