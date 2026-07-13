Auto in fiamme, in tilt il traffico di rientro dal mare

LUCCA – Momenti di apprensione nella serata di ieri lungo il tratto lucchese dell’autostrada A11 Firenze-Mare, dove un improvviso incendio ha completamente avvolto un’autovettura in transito.

L’allarme è scattato poco dopo le 21. Il veicolo stava viaggiando in direzione Firenze quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha preso fuoco poco prima dell’uscita di Lucca Ovest. Sul posto sono confluite immediatamente le squadre d’emergenza dei vigili del fuoco del Ccmando di Lucca, intervenute tempestivamente sia con il personale della sede centrale sia con una squadra giunta dal distaccamento di Viareggio.

I pompieri si sono messi subito al lavoro per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Fortunatamente, stando a quanto riferito dai soccorritori, non si registrano persone rimaste coinvolte o ferite a causa del rogo.

Pesanti invece le ripercussioni sulla viabilità autostradale. Per consentire il delicato svolgimento delle operazioni di spegnimento in piena sicurezza, l’autostrada A11 è stata temporaneamente chiusa al traffico nel tratto interessato in direzione Firenze. Solo successivamente, una volta domate le fiamme, la circolazione stradale è stata parzialmente riaperta su una sola corsia di marcia, per permettere il deflusso dei veicoli in coda in attesa della definitiva rimozione del mezzo incidentato.

Oltre ai vigili del fuoco, sul luogo dell’evento sono intervenuti gli agenti della polizia stradale per i rilievi di competenza e il personale ausiliario di Autostrade per l’Italia per il ripristino delle condizioni di sicurezza della carreggiata.