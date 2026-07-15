Politica, è nata la Rete civica della provincia di Pisa

PISA – È nata la Rete Civica della Provincia di Pisa, un progetto promosso da amministratori, consiglieri comunali ed ex amministratori provenienti da diverse esperienze civiche del territorio con l’obiettivo di creare uno spazio stabile di confronto, collaborazione e progettazione politica al servizio delle comunità locali.

Tra i promotori figurano Dario Rollo, consigliere comunale di Cascina, Elisabetta Mazzarri, consigliera comunale di San Giuliano Terme, Federico D’Anniballe, consigliere comunale di Ponsacco, Vincenzo Carnì, consigliere comunale di Vecchiano, Riccardo Froli, consigliere comunale di Fauglia e Alberto Andreoli, già consigliere comunale di Pontedera.

“La rete – spiegano i promotori – nasce dalla volontà di mettere in comune esperienze amministrative, competenze professionali e buone pratiche maturate nei diversi territori, nella convinzione che il civismo rappresenti oggi uno strumento efficace per affrontare con serietà e pragmatismo le sfide che attendono le comunità locali. I risultati ottenuti dalle liste civiche nelle ultime competizioni elettorali confermano una crescente attenzione dei cittadini verso un modo di fare politica concreto, trasparente e vicino alle persone. Emblematico il risultato ottenuto a Cascina, dove Valori e Impegno Civico, con quasi il 15% dei consensi, si è affermata come seconda forza politica della città, alle spalle del solo Partito Democratico e davanti a tutte le altre forze del centrodestra e del centrosinistra”.

“Questo consenso – spiegano i promotori – dimostra che esiste una domanda sempre più forte di amministratori credibili, preparati e profondamente radicati nei territori. Una politica capace di ascoltare, decidere e amministrare con competenza, responsabilità e coerenza.”

La Rete Civica della Provincia di Pisa si presenta come una realtà autonoma e indipendente, aperta al confronto e alla collaborazione con tutte le forze politiche, civiche, associative e sociali che condividano l’obiettivo di costruire progetti concreti nell’interesse delle comunità locali. L’autonomia della rete rappresenta una garanzia di libertà di giudizio e di valutazione delle proposte esclusivamente sulla base della loro qualità e utilità per i territori. Tra gli obiettivi del nuovo soggetto vi è anche quello di partecipare alle future competizioni elettorali, contribuendo a costruire un’offerta politica seria, credibile e competente, fondata su valori, concretezza e pragmatismo, valorizzando le migliori esperienze civiche della provincia.

“Vogliamo riportare fiducia nella politica – affermano i promotori – dimostrando che è ancora possibile amministrare con passione, spirito di servizio e senso delle istituzioni. Tutti noi svolgiamo una professione e dedichiamo parte del nostro tempo libero all’impegno pubblico, spesso sacrificando famiglia, lavoro e interessi personali. È una scelta che nasce dall’amore per i nostri territori e dalla convinzione che la politica debba tornare a essere uno strumento di servizio e non un fine.”

La Rete Civica della Provincia di Pisa avvierà nei prossimi mesi una serie di incontri nei diversi comuni del territorio per coinvolgere amministratori, liste civiche, associazioni, cittadine e cittadini interessati a condividere un percorso comune.

“L’obiettivo – concludono – è quello di contribuire alla formazione di una classe dirigente competente e responsabile e di offrire ai cittadini una proposta politica capace di coniugare partecipazione, buona amministrazione e attenzione concreta ai bisogni delle comunità, mettendo sempre al centro il bene comune”.