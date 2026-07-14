In una nota, i legali di Maineri scrivono: “Vero è che Federica Maineri ha proposto un ricorso, per il quale si attende che il TAR fissi l’udienza. Dopo di che, come prevede il rito di cui all’articolo 130 del C.P.A., il ricorso ed il decreto verranno notificati a coloro nei confronti dei quali la domanda giudiziale può produrre effetti pregiudizievoli della propria posizione giuridica”.
Ricorso al Tar Toscana di Federica Maineri: la candidata sindaca di Viareggio era stata battuta al fotofinish da Sara Grilli
Amministrative 2026: Maineri, Pd, campo largo, sconfitta al ballottaggio per 160 voti da Grilli, centrodestra, eletta prima sindaca di Viareggio. Legali Maineri: "Falso che il ricorso possa creare problemi ad azione amministrativa". Del Ghingaro, sindaco uscente: "Quando perde le elezioni il Pd non apre una riflessione, apre un fascicolo"
Ricorso al Tar Toscana di Federica Maineri, Pd, candidata sindaca campo largo centrosinistra battuta alle amministrative di Viareggio al fotofinish da Sara Grilli, centrodestra, eletta prima sindaca di Viareggio.
Sara Grilli è stata eletta sindaca di Viareggio al ballottaggio di 7 e 8 giugno 2026 con soli 160 voti di differenza con Federica Maineri.
Per Sara Grilli al ballottaggio 12.541 voti, pari al 50.32%. Per Federica Maineri al ballottaggio 12.381 voti, pari al 49.68%.
Per un totale di votanti 25.460 (48,56%). Schede nulle 399. Schede bianche 124- Schede contestate 15
A confermare il ricorso al Tar della Toscana gli avvocati Stefano Genick e Simone Leo, legali di Federica Maineri.
Quindi precisano: “La nostra assistita non intende parlare del contenuto del ricorso prima che venga notificato, momento nel quale il rapporto processuale si instaura anche nei confronti delle controparti. È un fatto di correttezza”.
Poi: “È falso che il ricorso possa creare problemi all’azione amministrativa. Vige un principio di conservazione degli atti assunti dagli organismi in carica. Non c’è richiesta di sospensiva né, in questo contesto, ci potrebbe essere. Invitiamo gli organi di informazione, visto che sono circolate informazioni false, a chiarire questo aspetto a tutela del diritto di informazione di tutti i cittadini”.
Infine i legali di Maineri: “In materia elettorale la posizione giuridica delle parti coinvolte incrocia valori ed interessi che vanno ben oltre la posizione delle parti. È questo che ha spinto la nostra assistita a ricorrere al Tribunale, nella consapevolezza che, qualsiasi sia l’esito, la verifica di un Giudice sulle operazioni elettorali non possa che essere un contributo alla tutela dell’interesse pubblico”.
E sul ricorso al Tar della Toscana della candidata sindaca Federica Maineri interviene via social Giorgio Del Ghingaro, sindaco uscente di Viareggio a sostegno della sindaca Sara Grilli, che è stata assessora in giunta Del Ghingaro.
Del Ghingaro: “C’è un modo nuovo di fare opposizione. Lo definirei l’opposizione per omissione.
Il Pd comunica di aver presentato un ricorso al TAR per le elezioni di Viareggio, si invoca la trasparenza, l’interesse pubblico e la tutela della volontà popolare. Poi, però, quando i cittadini si aspettano di conoscere le ragioni del ricorso, arriva la risposta: non possiamo dirvelo.
Curioso.
Si può comunicare che il ricorso esiste, ma non cosa contiene. Si chiede ai cittadini di fidarsi, ma senza spiegare perché il loro voto viene contestato.
Viene quasi da pensare che il ricorso sia diventato un segreto di Stato. O, più semplicemente, che ci sia un certo imbarazzo a raccontarlo.
Naturalmente il TAR farà il proprio lavoro. Ma la politica dovrebbe fare il suo.
Perché, ancora una volta, il Partito Democratico evita di affrontare l’unica domanda che conta: perché continua a perdere il consenso dei viareggini?
E così il copione si ripete.
Quando perde le elezioni, il Partito Democratico non apre una riflessione, apre un fascicolo”.
Poi Del Ghingaro: “Non mi interessa commentare il ricorso presentato dal Partito Democratico sulle elezioni di Viareggio. Chi ritiene di avere ragioni ha il diritto di rivolgersi ai giudici e di chiedere tutte le verifiche che ritiene opportune. È un diritto previsto dalla legge e nessuno lo mette in discussione.
Quello che sorprende è altro.
Dopo l’ennesima sconfitta, invece di aprire una riflessione politica seria, il PD sceglie ancora una volta la scorciatoia delle carte bollate. Come se un ricorso potesse cancellare anni di errori, di scelte sbagliate, di occasioni perdute.
Il vero ricorso il Partito Democratico dovrebbe presentarlo contro se stesso“.
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