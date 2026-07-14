Ricorso al Tar Toscana di Federica Maineri: la candidata sindaca di Viareggio era stata battuta al fotofinish da Sara Grilli

Ricorso al Tar Toscana di Federica Maineri, Pd, candidata sindaca campo largo centrosinistra battuta alle amministrative di Viareggio al fotofinish da Sara Grilli, centrodestra, eletta prima sindaca di Viareggio.

Per un totale di votanti 25.460 (48,56%). Schede nulle 399. Schede bianche 124- Schede contestate 15

Infine i legali di Maineri: “In materia elettorale la posizione giuridica delle parti coinvolte incrocia valori ed interessi che vanno ben oltre la posizione delle parti. È questo che ha spinto la nostra assistita a ricorrere al Tribunale, nella consapevolezza che, qualsiasi sia l’esito, la verifica di un Giudice sulle operazioni elettorali non possa che essere un contributo alla tutela dell’interesse pubblico”.

Poi: “ È falso che il ricorso possa creare problemi all’azione amministrativa. Vige un principio di conservazione degli atti assunti dagli organismi in carica. Non c’è richiesta di sospensiva né, in questo contesto, ci potrebbe essere. Invitiamo gli organi di informazione, visto che sono circolate informazioni false, a chiarire questo aspetto a tutela del diritto di informazione di tutti i cittadini”.

In una nota, i legali di Maineri scrivono: “ Vero è che Federica Maineri ha proposto un ricorso, per il quale si attende che il TAR fissi l’udienza. Dopo di che, come prevede il rito di cui all’articolo 130 del C.P.A., il ricorso ed il decreto verranno notificati a coloro nei confronti dei quali la domanda giudiziale può produrre effetti pregiudizievoli della propria posizione giuridica”.

Del Ghingaro: “C’è un modo nuovo di fare opposizione. Lo definirei l’opposizione per omissione.

Perché, ancora una volta, il Partito Democratico evita di affrontare l’unica domanda che conta: perché continua a perdere il consenso dei viareggini?

Viene quasi da pensare che il ricorso sia diventato un segreto di Stato. O, più semplicemente, che ci sia un certo imbarazzo a raccontarlo.

Poi Del Ghingaro: “Non mi interessa commentare il ricorso presentato dal Partito Democratico sulle elezioni di Viareggio. Chi ritiene di avere ragioni ha il diritto di rivolgersi ai giudici e di chiedere tutte le verifiche che ritiene opportune. È un diritto previsto dalla legge e nessuno lo mette in discussione.

Quello che sorprende è altro.

Dopo l’ennesima sconfitta, invece di aprire una riflessione politica seria, il PD sceglie ancora una volta la scorciatoia delle carte bollate. Come se un ricorso potesse cancellare anni di errori, di scelte sbagliate, di occasioni perdute.

Il vero ricorso il Partito Democratico dovrebbe presentarlo contro se stesso“.