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La neo sindaca Sara Grilli riceve la fascia tricolore da Del Ghingaro: “Un onore servire Viareggio”

Passaggio di consegne tra sindaco uscente Del Ghingaro e Sara Grilli, prima sindaca di Viareggio. Grilli, centrodestra, eletta al ballottaggio al fotofinish con Federica Maineri, campo largo: "Raccolgo questo testimone con umiltà, determinazione, rispetto". Del Ghingaro: "Sara, abbi cura di Viareggio"

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CINZIA GORLA
CINZIA GORLA
La neo sindaca Sara Grilli riceve la fascia tricolore da Del Ghingaro:
Nella foto, il passaggio di consegne tra Del Ghingaro e Sara Grilli (Foto Fb Giorgio Del Ghingaro)
1 ' di lettura

Passaggio di consegne tra il sindaco uscente Giorgio Del Ghingaro e Sara Grilli, prima sindaca di Viareggio, che mercoledì 10 giugno ha indossato per la prima volta la fascia tricolore, ricevendola da Del Ghingaro.

Giorgio Del Ghingaro ha sostenuto alle amministrative del 24 e 25 maggio 2026 con una sua lista Sara Grilli, assessora uscente giunta Del Ghingaro, centrodestra senza simboli, eletta sindaca al ballottaggio al voto 7 e 8 giugno con Federica Maineri, campo largo centrosinistra.

Una vittoria al fotofinish per la sindaca Grilli, 160 voti di vantaggio su Maineri, in un ballottaggio in cui l’affluenza non ha raggiunto la metà degli aventi diritto, fermandosi al 48.56%.

Giorgio Del Ghingaro: “Sara, abbi cura di Viareggio”

Emozionata Sara Grilli nel ricevere la fascia tricolore da Del Ghingaro: “Signor Sindaco, ricevere oggi questa fascia è per me motivo di grande emozione e di profondo senso di responsabilità. Questa fascia non appartiene a chi la indossa: appartiene alla comunità che rappresenta. È il simbolo della fiducia dei cittadini, del servizio alle istituzioni e dell’impegno quotidiano per il bene comune.

Desidero ringraziare Giorgio Del Ghingaro per il lavoro svolto in questi anni, per la dedizione e per l’impegno con cui ha guidato Viareggio e Torre del Lago attraverso sfide complesse e decisive per il futuro della città.
Da oggi raccolgo questo testimone con umiltà, determinazione e rispetto. Lo faccio consapevole dell’importanza del compito che mi attende e con la volontà di essere il sindaco di tutti, senza distinzioni, mettendo sempre al centro la nostra comunità.
Lavorerò ogni giorno con passione, ascolto e concretezza, perché Viareggio e Torre del Lago continuino a crescere, a guardare avanti e a credere nelle proprie straordinarie potenzialità. Grazie per la fiducia. È un onore servire questa città”.

© Riproduzione riservata

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