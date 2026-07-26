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Automobilista bloccato in un sottopasso di Sinalunga salvato dai vigili del fuoco

Fra gli effetti del maltempo nel Senese anche alcune infiltrazioni di acqua all'ospedale di Nottola. Possibili disagi anche domani (27 luglio)

Cronaca
REDAZIONE
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Il sottopasso allagato a Sinalunga (foto vigili del fuoco)
Meno di 1 ' di lettura

SIENA – I vigili del fuoco del comando di Siena sono intervenuti intorno alle 10,15 di questa mattina (26 luglio) per soccorrere un automobilista rimasto bloccato all’interno del sottopasso di via Trento a Sinalunga. Il personale dei vigili del fuoco ha provveduto a recuperare la vettura e il conducente.

A causa del maltempo che ha colpito la zona stanotte e nella giornata odierna, si sono verificate infiltrazioni d’acqua in alcune parti dell’ospedale di Nottola. Tutti gli operatori sono al lavoro per ripristinare la situazione ottimale, ma nella giornata di domani (27 luglio) potrebbe essere necessario riorganizzare alcune attività.

La direzione di presidio si scusa con gli utenti per gli eventuali disagi.

© Riproduzione riservata

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