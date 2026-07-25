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Bovino di 300 chili cade in una forra: un elicottero per recuperarlo

L'episodio che ha mobilitato i vigili del fuoco per il soccorso dell'animale staattina (25 luglio) nel comune di Palaia

Cronaca
REDAZIONE
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Bovino di 300 chili cade in una forra: un elicottero per recuperarlo (foto vigili del fuoco)
Meno di 1 ' di lettura

PALAIA – Una squadra dei vigili del fuoco di Pisa è intervenuta alle 8 di stamattina nel Comune di Palaia per soccorso animale. 

Un bovino di 300 chili durante il pascolo all’interno di un recinto, ha sfondato la recinzione ed è scivolato in una forra in zona impervia. Considerata la particolarità del luogo dell’intervento è stato valutato di recuperare il vitello con l’ausilio dell’elicottero dei vigili del fuoco Drago del reparto volo di Cecina con apposita imbracatura e fascia per animali.

La squadra dei vigili del fuoco ha collaborato anche con il veterinario presente sul posto. Una volta recuperato, il vitello è stato trasferito in zona sicura per poi essere consegnato al proprietario e al veterinario per le cure del caso. L’intervento si è concluso alle 13.

© Riproduzione riservata

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