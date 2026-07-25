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Rischio temporali, allerta meteo arancione in tutta la Toscana

Domani (26 luglio) da mezzanotte alle 14. Il sistema di protezione civile regionale è operativo e pronto a intervenire in caso di necessità

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Foto Adn Kronos
Meno di 1 ' di lettura

FIRENZE – La sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un allerta meteo arancione per rischio temporali valida dalla mezzanotte di oggi (25 luglio) alle 14 di domani, domenica

Il sistema di protezione civile regionale è operativo e pronto a intervenire in caso di necessità. In particolare occorre considerare che dalle prime ore della prossima notte sono possibili temporali forti a partire dalle zone di nord ovest e in estensione al resto della regione con inizio durante la notte e fino alle prime ore del mattino.

Nel corso della mattina la tendenza è a fenomeni più sparsi a partire dalle zone di nord ovest e in estensione graduale al resto della regione.

Nel corso dei temporali saranno possibili forti raffiche di vento e grandinate.

Per tutti gli aggiornamenti l’invito è quello di consultare il sito https://www.regione.toscana.it/allertameteo.

© Riproduzione riservata

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