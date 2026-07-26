Allagato un piazzale condominiale a Borgo San Lorenzo

BORGO SAN LORENZO – I vigili del fuoco del distaccamento di Borgo San Lorenzo, sono intervenuti alle 10,15 nel comune di Borgo San Lorenzo in via Vigiani, per un allagamento di un piazzale condominiale.
I vigili del fuoco hanno posizionato due elettropompe ad immersione per aspirare l’acqua dal piazzale e dai garage con circa 30 centimetri di acqua.
Altro intervento effettuato in viale Giovanni XXIII nel comune di Borgo San Lorenzo, in seguito alla caduta di un grosso ramo che ha colpito un’autovettura in transito fortunatamente senza feriti.
Sono stati altri gli interventi per la messa in sicurezza di danni dovuti alle perturbazione di questa mattina.