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Allagato un piazzale condominiale a Borgo San Lorenzo

Danni da maltempo in Mugello. Un grosso ramo ha colpito un’autovettura in transito fortunatamente senza feriti

Cronaca
REDAZIONE
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Piazzale condominiale allagato a Borgo San Lorenzo (foto vigili del fuoco)
Meno di 1 ' di lettura

BORGO SAN LORENZO – I vigili del fuoco del distaccamento di Borgo San Lorenzo, sono intervenuti alle 10,15 nel comune di Borgo San Lorenzo in via Vigiani, per un allagamento di un piazzale condominiale.

I vigili del fuoco hanno posizionato due elettropompe ad immersione per aspirare l’acqua dal piazzale e dai garage con circa 30 centimetri di acqua.

Altro intervento effettuato in viale Giovanni XXIII nel comune di Borgo San Lorenzo, in seguito alla caduta di un grosso ramo che ha colpito un’autovettura in transito fortunatamente senza feriti.

Il ramo caduto su un’auto in transito (foto vigili del fuoco)

Sono stati altri gli interventi per la messa in sicurezza di danni dovuti alle perturbazione di questa mattina.

© Riproduzione riservata

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