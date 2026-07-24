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Grave malore in mare: inutili i soccorsi per un uomo di 74 anni

Dramma intorno alle 13,30 a Castiglione della Pescaia: le condizioni dell'uomo sono precipitate una volta giunto all'ospedale di Grosseto

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
(foto Misericordia di San Vincenzo)
Meno di 1 ' di lettura

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Una tragedia svoltasi dinanzi ai bagnanti ha insanguinato il primo pomeriggio sulle spiagge della costa maremmana. Intorno alle 13,30 i soccorsi del 118 sono stati attivati d’urgenza per un grave malore in mare verificatosi presso uno stabilimento balneare a Castiglione della Pescaia.

Un uomo di 74 anni è stato notato in acqua ed estratto a riva dai presenti ormai privo di conoscenza. I sanitari giunti celermente sul posto hanno immediatamente avviato le manovre di rianimazione cardio-respiratoria per stabilizzarlo. Vista l’estrema gravità del quadro clinico, si è reso necessario il tempestivo atterraggio dell’elisoccorso Pegaso 2, che ha provveduto a trasferire l’anziano in codice rosso d’urgenza verso il pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto.

Nonostante i disperati tentativi dei medici di salvargli la vita, le condizioni dell’uomo sono precipitate una volta giunto al presidio ospedaliero, dove ne è stato purtroppo constatato il decesso. Sul luogo dell’emergenza sono intervenute l’ambulanza India della Croce Rossa Italiana di Castiglione della Pescaia e la Misericordia di Punta Ala dotata di Blsd.

Della vicenda sono state prontamente informate sia la Guardia Costiera sia le forze dell’ordine per la ricostruzione della dinamica di quanto accaduto.

© Riproduzione riservata

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