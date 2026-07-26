Allerta meteo arancione, allagamenti in alcune aree fra Prato e Firenze

FIRENZE – Allerta meteo arancione, qualche effetto sul territorio regionale.

Si sono registrati alcuni allagamenti, adesso in via di risoluzione, in alcune aree tra Prato e Firenze come Fucecchio e Castelfiorentino.

Il Comando dei vigili del fuoco di Pisa ha svolto circa 20 interventi riconducibili alla situazione meteo che ha interessato la provincia. Interessati principalmente i Comuni di Pisa, San Giuliano Terme, Pontedera, Buti, Castelfranco di Sotto e Palaia. Le tipologie vanno da rami pericolanti, dissesti statici da elementi costruttivi, e danni d’acqua in genere.

Gli eventi potranno provocare possibili frane anche se al momento non si segnalano particolari movimenti.

Il cielo permane perturbato con rovesci e temporali in estensione in mattinata dalle zone centro settentrionali a gran parte della regione. Maggiore variabilità dalla tarda mattinata con fenomeni più sparsi e intermittenti. In serata è previsto un ulteriore miglioramento.

I venti si mantengono moderati e meridionali in rotazione a ovest. Le temperatura sono in sensibile calo. I mari sono mossi e temporaneamente molto mossi fino alle prime ore del mattino nei settori meridionali.

Per domani (27 luglio) il meteo si manterrà ancora instabile con possibili rovesci sulla costa fino alle prime ore del mattino e nel pomeriggio sui rilievi appenninici.

Per ciò che riguarda le temperature le minime saranno stazionarie o in locale aumento, mentre le massime in aumento soprattutto nell’interno, ma con valori nella norma (e punte di 30-32 gradi).

I mari saranno mossi, temporaneamente molto mossi fino alla mattina sui settori settentrionali.