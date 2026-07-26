La Carrarese cede il passo al Napoli: decidono le reti di Hojlund e Giovane nel primo tempo

CARRARA – Il ritiro estivo offre alla Carrarese un test amichevole di assoluto prestigio contro il Napoli. La formazione campana, scesa in campo con l’intento di riscattare la recente sconfitta subita per mano di un’altra compagine toscana, l’Arezzo, supera gli uomini guidati da mister Cioffi con il punteggio di 2-0. Per i gialloazzurri si tratta di una prova impegnativa contro un avversario di massima serie, un’occasione utile per mettere minuti nelle gambe e verificare la tenuta difensiva in vista degli impegni ufficiali.
L’incontro si sblocca nella fase centrale del primo tempo. Al 23′ il Napoli costruisce una trama offensiva efficace: Giovane innesca Vergara, il quale fa partire un traversone all’interno dell’area di rigore. Nel tentativo di sventare la minaccia, Ruggeri non riesce ad allontanare il pallone in modo efficace; la sfera arriva sui piedi di Hojlund, che si fa trovare pronto e batte l’estremo difensore sbloccando la gara in favore dei partenopei.
La Carrarese cerca di mantenere l’ordine tattico per arginare il possesso palla della squadra di mister Allegri, ma poco prima del rientro negli spogliatoi subisce il raddoppio. Al 44′, un intervento falloso di Khafi ai danni del solito Vergara spinge l’arbitro ad assegnare un calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Giovane, che rimane freddo, spiazza Bleve e fissa il risultato sul 2-0 con cui si chiude la prima frazione.
Nella ripresa, come spesso accade nel calcio estivo, le dinamiche della partita mutano a causa della girandola di sostituzioni. Il tecnico della Carrarese Cioffi ridisegna subito l’assetto inserendo Schiavi, Pinelli e Finotto, per poi dare spazio anche a Imperiale nei minuti successivi. I cambi permettono allo staff tecnico toscano di valutare un numero maggiore di elementi a disposizione contro una squadra ricca di alternative come quella napoletana. Il secondo tempo scorre senza ulteriori variazioni nel tabellino, mandando in archivio il test di Dimaro con il doppio vantaggio maturato nei primi quarantacinque minuti.
Il tabellino
CARRARESE (3-5-1-1): Bleve; Ruggeri, Oliana, Cianti; Zanon, Khafi (46′ Schiavi), Belloni (55′ Imperiale), Parlanti (46′ Pinelli); Rubino; Abiuso (46′ Finotto), Cissé. All. Cioffi.
NAPOLI (3-4-3): Meret (69′ Contini); Di Lorenzo (67′ Prisco), Rrahmani (67′ Obaretin), Marianucci (46′ Rafa Marin), Spinazzola (46′ Mazzocchi); Anguissa (67′ Pereyra), Lobotka (67′ Folorunsho), Vergara; Politano (67′ Baridò), Hojlund (67′ Garofalo), Giovane (67′ Cheddira). All. Allegri.
RETI: 23′ Hojlund (N), 45′ Giovane (N).