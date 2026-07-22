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Empoli FC: svelata la nuova maglia per la stagione 2026/2027

Da Degli Innocenti a Magnino, fino al giovane talento Biondini: sono loro i volti scelti per indossare in anteprima la nuova maglia del club

Sport
Davide Caruso
Davide Caruso
Empoli Home Kit 26-27
Foto di: Empoli Fc
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EMPOLI – L’Empoli FC ha svelato la nuova maglia da gioco per la stagione 2026/2027, unendo elementi tradizionali a soluzioni estetiche contemporanee. La divisa si caratterizza per una particolare combinazione cromatica che unisce il colore storico del club con il nero attraverso una sfumatura, conferendo profondità e dinamismo al design complessivo.

La presentazione ufficiale della nuova divisa è avvenuta tramite gli scatti realizzati dal fotografo Lorenzo Taliani all’interno del Training Center di Monteboro. Per l’occasione, a indossare la maglia davanti all’obiettivo sono stati i calciatori Duccio Degli Innocenti, Luca Magnino, Edoardo Saporiti, Jacopo Seghetti e Edoardo Biondini, quest’ultimo reduce dall’esperienza vincente con la nazionale Under 17.

© Riproduzione riservata

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