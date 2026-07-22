Dalla “Banca mondiale della difesa” al debito comune: l’Europa cerca i soldi per diventare potenza Video News 22 Luglio 2026 09:43 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Mamdani attacca Netanyahu: “Un criminale di guerra responsabile di genocidio” Video News Tumori, Net: esperti, ‘bene nuove terapie ma ripensare modelli di presa in carico e cura’ Video News Tumori, Net: esperti, ‘bene nuove terapie ma ripensare modelli di presa in carico e cura’ Video News Airbnb, Monica torna in Calabria e apre al mondo un borgo affacciato sullo Ionio Video News Tumori, Net: Fazio (Ieo), ‘innovazione preziosa ma occorre anche competenza multi specialistica’ Video News Tumori, Net: Colao (Css), ‘grazie a recettore specifico possibile diagnosi tempestiva e terapia Video News Tumori, Net: Panzuto (Itanet), ‘necessaria gestione multidisciplinare’ Video News Mosca contro truppe Nato in Ucraina, nel Paese si torna a pagare cash Video News Salute: Plebani (Agorà), ‘In medicina estetica formazione primo perimetro di sicurezza’ Video News Medicina: Motta (Sigia), ‘Ginecologo pediatra per i disturbi dell’infanzia e adolescenza’ Video News Chirurgia: Lombardo (Sidco), ‘Dermatologi per tumori della pelle con componente estetica’ Video News Sanità: Vita (Sip), ‘Come psichiatri pensiamo a un presidio complessivo di salute mentale’ Carica altri Firenze cielo sereno enter location 25 ° C 25.9 ° 24.3 ° 53 % 2.7kmh 4 % Mer 29 ° Gio 29 ° Ven 34 ° Sab 36 ° Dom 33 ° Ultimi articoli Cultura ed Eventi Lucca protagonista su RaiUno: la città inaugura il nuovo programma Linea Verde Racconti Salute e Benessere Medicina di laboratorio al top in Italia, Sibioc: “Nostri esperti riconosciuti tra eccellenze internazionali” Sport Tegola Pisa, Lusuardi ko: lesione al crociato nell’amichevole contro il Pavia Sport nazionale La nuova maglia casalinga della Roma, torna il vecchio stemma Economia Tasse e disuguaglianze, un nuovo studio mostra un sistema fiscale regressivo per il 7% più ricco degli italiani SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Mamdani attacca Netanyahu: “Un criminale di guerra responsabile di genocidio” Video News Tumori, Net: esperti, ‘bene nuove terapie ma ripensare modelli di presa in carico e cura’ Video News Tumori, Net: esperti, ‘bene nuove terapie ma ripensare modelli di presa in carico e cura’ Video news Video News Mamdani attacca Netanyahu: “Un criminale di guerra responsabile di genocidio” Video News Tumori, Net: esperti, ‘bene nuove terapie ma ripensare modelli di presa in carico e cura’ Video News Tumori, Net: esperti, ‘bene nuove terapie ma ripensare modelli di presa in carico e cura’