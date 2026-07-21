Mosca contro truppe Nato in Ucraina, nel Paese si torna a pagare cash Video News 21 Luglio 2026 15:51 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Salute: Plebani (Agorà), ‘In medicina estetica formazione primo perimetro di sicurezza’ Video News Medicina: Motta (Sigia), ‘Ginecologo pediatra per i disturbi dell’infanzia e adolescenza’ Video News Chirurgia: Lombardo (Sidco), ‘Dermatologi per tumori della pelle con componente estetica’ Video News Sanità: Vita (Sip), ‘Come psichiatri pensiamo a un presidio complessivo di salute mentale’ Video News Sanità: Piovella (Soi), ‘Diffondere l’utilizzo di nuove tecnologie per la vista’ Video News Salute: Ronchi (Fiamo), ‘In oncologia integrata, omeopatia affianca la medicina’ Video News Sanità: Balestra (FeDerSerD), ‘Per dipendenze professionisti specializzati in ogni Asl’ Video News Sanità: Colombo (Aiamc), ‘Aumenta richiesta aiuto psicologico, in Ssn solo 5% professionisti ’ Video News Mondiali, lo scherzo in aereo: “Complimenti argentini, siete i campioni” Video News Chirurgia: Folli (Anisc), ‘Diverse specialità per trattare globalmente il cancro al seno’ Video News Salute: Fernandez (Emdr), ‘Interveniamo come psicologi in tutte le fasi di trauma emotivo’ Video News Salute: Doria (Sir), ‘Oltre 200 le malattie reumatologiche, alcune anche sistemiche’ Carica altri Firenze nubi sparse enter location 36.3 ° C 37.6 ° 35.1 ° 42 % 2.7kmh 75 % Mar 36 ° Mer 30 ° Gio 34 ° Ven 33 ° Sab 35 ° Ultimi articoli Cronaca Pol-Tramvia, un arresto e 4 denunce negli ultimi 15 giorni di attività Sport nazionale Spagna, con trionfo Mondiali c’è montepremi record. Ma con la ‘beffa’ dazi Salute e Benessere Energy drink e adolescenti, studio pediatri: “4 su 10 cominciano prima dei 12 anni” Tecnologia Il James Webb svela le fabbriche di polvere cosmica nell’Universo primordiale Tecnologia DCKO, il picchiaduro mobile con gli eroi e i villain DC arriva nel 2027 SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Salute: Plebani (Agorà), ‘In medicina estetica formazione primo perimetro di sicurezza’ Video News Medicina: Motta (Sigia), ‘Ginecologo pediatra per i disturbi dell’infanzia e adolescenza’ Video News Chirurgia: Lombardo (Sidco), ‘Dermatologi per tumori della pelle con componente estetica’ Video news Video News Salute: Plebani (Agorà), ‘In medicina estetica formazione primo perimetro di sicurezza’ Video News Medicina: Motta (Sigia), ‘Ginecologo pediatra per i disturbi dell’infanzia e adolescenza’ Video News Chirurgia: Lombardo (Sidco), ‘Dermatologi per tumori della pelle con componente estetica’