Dalla Francia all’Uruguay, nasce un Pontedera sempre più internazionale

PONTEDERA – Nuovi annunci in casa Pontedera per la prossima serie D.

La società oggi ha annunciato che avrà in rosa anche Andrea Berrugi (2008), centrocampista, la scorsa stagione in forza alla Primavera, che ha compiuto la trafila nel settore giovanile granata; Samuel Bouable (2003), terzino sinistro francese, cresciuto nel settore giovanile dell’Auxerre. Nella passata stagione ha vestito la maglia della Sanremese in serie D; Bakary Sanyang (2004), centrocampista di nazionalità gambiana, nella scorsa stagione ha militato nel Tau Calcio in serie D; Guillermo Wagner (2002), centrocampista uruguaiano confermato dalla stagione 2025/26. Ha collezionato 6 presenze con la maglia granata in serie C e vanta trascorsi nelle nazionali giovanili dell’Uruguay; Liam Bacilieri (2008), attaccante francese, cresciuto nel settore giovanile del Tolosa. Nella passata stagione ha giocato nell’Us Colomiers.

Nei prossimi giorni il club presenterà singolarmente i nuovi calciatori attraverso i propri canali ufficiali e comunicherà ulteriori aggiornamenti sulla rosa 2026/27.