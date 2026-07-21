Tumori, Net: Panzuto (Itanet), ‘necessaria gestione multidisciplinare’ Video News 21 Luglio 2026 16:36 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Tumori, Net: Fazio (Ieo), ‘innovazione preziosa ma occorre anche competenza multi specialistica’ Video News Tumori, Net: Colao (Css), ‘grazie a recettore specifico possibile diagnosi tempestiva e terapia Video News Mosca contro truppe Nato in Ucraina, nel Paese si torna a pagare cash Video News Salute: Plebani (Agorà), ‘In medicina estetica formazione primo perimetro di sicurezza’ Video News Medicina: Motta (Sigia), ‘Ginecologo pediatra per i disturbi dell’infanzia e adolescenza’ Video News Chirurgia: Lombardo (Sidco), ‘Dermatologi per tumori della pelle con componente estetica’ Video News Sanità: Vita (Sip), ‘Come psichiatri pensiamo a un presidio complessivo di salute mentale’ Video News Sanità: Piovella (Soi), ‘Diffondere l’utilizzo di nuove tecnologie per la vista’ Video News Salute: Ronchi (Fiamo), ‘In oncologia integrata, omeopatia affianca la medicina’ Video News Sanità: Balestra (FeDerSerD), ‘Per dipendenze professionisti specializzati in ogni Asl’ Video News Sanità: Colombo (Aiamc), ‘Aumenta richiesta aiuto psicologico, in Ssn solo 5% professionisti ’ Video News Mondiali, lo scherzo in aereo: “Complimenti argentini, siete i campioni” Carica altri Firenze nubi sparse enter location 34.3 ° C 34.9 ° 32.1 ° 39 % 1.3kmh 77 % Mar 32 ° Mer 30 ° Gio 34 ° Ven 33 ° Sab 35 ° Ultimi articoli Sport nazionale Lega ciclismo professionistico contro il commissariamento: “Decisione senza fondamento” Primo Piano Elly Schlein a Bagno a Ripoli: la leader Pd alla Festa de l’Unità Lavoro Calabria, Gallo: “Vinitaly and the City è strada da seguire, 8 e 9 agosto nuovo appuntamento a R.Calabria” Sport Dalla Francia all’Uruguay, nasce un Pontedera sempre più internazionale Motori Hyundai IONIQ 5 MY27: nuova gamma, più tecnologia e sicurezza SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Tumori, Net: Fazio (Ieo), ‘innovazione preziosa ma occorre anche competenza multi specialistica’ Video News Tumori, Net: Colao (Css), ‘grazie a recettore specifico possibile diagnosi tempestiva e terapia Video News Mosca contro truppe Nato in Ucraina, nel Paese si torna a pagare cash Video news Video News Tumori, Net: Fazio (Ieo), ‘innovazione preziosa ma occorre anche competenza multi specialistica’ Video News Tumori, Net: Colao (Css), ‘grazie a recettore specifico possibile diagnosi tempestiva e terapia Video News Mosca contro truppe Nato in Ucraina, nel Paese si torna a pagare cash