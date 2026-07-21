Serie B, domani i calendari: le quattro toscane si preparano al sorteggio

La Serie BKT 2026/2027 si appresta a prendere il via. Domani, presso il Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno, verranno ufficializzati i calendari del prossimo campionato cadetto, che vedrà la Toscana protagonista con il numero più alto di rappresentanti: quattro club, ovvero Pisa, Empoli, Carrarese e Arezzo.
Il Pisa si presenta al via per la 39ª volta, risultando la formazione toscana con maggiore esperienza nella categoria. Il gruppo guidato da Paolo Bianco riparte da un dato statistico rilevante della scorsa stagione, durante la quale il 54% dei gol è scaturito da sviluppi di calci piazzati, confermando l’importanza delle palle inattive nell’economia del gioco nerazzurro.
L’Empoli affronta la sua 24ª partecipazione al campionato, puntando sulla continuità dopo l’ultima annata. La squadra ha mostrato una marcata attitudine al gioco aereo, realizzando 16 gol di testa nella precedente regular season, un fondamentale che ha caratterizzato la manovra offensiva azzurra nel corso dell’ultimo torneo.
La Carrarese giunge alla terza stagione consecutiva in Serie B, un traguardo che segna una fase di stabilità per il club. Il dato relativo ai 913 cross effettuati nella passata stagione delinea un approccio tattico orientato al costante utilizzo delle corsie laterali, volto a mantenere una pressione offensiva continua.
Chiude il quadro toscano l’Arezzo, che torna nel campionato cadetto dopo 19 anni, raggiungendo quota 17 partecipazioni totali. Per la società amaranto si tratta di un ritorno in una categoria che mancava dal 2007. Il primo impegno stagionale sarà utile per verificare la condizione atletica e tattica, considerando che l’ultimo successo al debutto in Serie B risale al 2004.