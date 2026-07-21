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Cane resta in bilico su un tetto, salvato dai vigili del fuoco

Dopo essere arrivato in cima da una terrazza è scivolato sulla gronda a causa della forte pendenza, a rischio caduta

Cronaca
REDAZIONE
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Cane resta in bilico su un tetto, salvato dai vigili del fuoco (foto vigili del fuoco)
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Alle 8,30 circa di questa mattina (21 luglio), una squadra del distaccamento volontario dei vigili del fuoco di Manciano è intervenuta nella frazione Poderi di Montemerano, nel comune di Manciano, per il recupero di un cane rimasto bloccato sul tetto di un’abitazione.

L’animale, un pastore tedesco, aveva raggiunto il tetto passando dalla terrazza posta allo stesso livello della copertura. A causa della forte pendenza del tetto, il cane è successivamente scivolato fino alla gronda, rimanendo in una posizione di grave precarietà con il rischio di cadere al suolo.

Giunta sul posto, la squadra dei vigili del fuoco ha provveduto preliminarmente a predisporre un telo di sicurezza al di sotto dell’area interessata, ed ha proceduto al recupero dell’animale affidandolo ai proprietari. 

© Riproduzione riservata

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