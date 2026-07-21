Si monta il nuovo Ponte al Pino: altri 4 giorni di stop alla circolazione dei treni fra Campo Marte e Santa Maria Novella

FIRENZE – Dopo lo smontaggio della vecchia struttura, adesso è arrivato il momento del montaggio del nuovo Ponte al Pino. La prossima settimana è in programma la seconda fase della sostituzione del cavalcaferrovia a cura di Rfi. Per consentire l’operazione, che vedrà la grande gru sollevare l’impalcato costruito in questi mesi nel cantiere di piazza Vasari per poi poggiarlo sulle spalle e il successivo smontaggio della gru di varo, dovrà essere interrotta nuovamente la circolazione ferroviaria tra il 26 e il 30 luglio. Durante le operazioni di montaggio del nuovo impalcato sarà chiusa anche la passerella pedonale in base alle esigenze di cantiere.

La grande gru collocata sul lato di via degli Artisti sarà smontata non appena concluso il varo dell’impalcato. Per consentire queste operazioni in piena sicurezza è prevista la chiusura della viabilità sottostante. Quindi dal 28 luglio al 14 agosto saranno in vigore divieti di transito in via degli Artisti (da piazza Vasari a via Masaccio) e in via Luca Giordano (da via Fra’ Buonvicini e via degli Artisti). In via Fra’ Buonvicini previsto il cambio di senso del tratto via Masaccio-via Luca Giordano in direzione di via Masaccio. Previste deroghe per gli autorizzati (mezzi di soccorso e di polizia, veicoli diretti o provenienti dai passi carrabili).

L’assetto previsto è lo stesso di quello attuato per la precedente interruzione della circolazione ferroviaria del 5 luglio. I treni termineranno la corsa rispettivamente alla stazione di Campo di Marte e a Santa Maria Novella.

Confermati i servizi sostitutivi per i viaggiatori dell’Alta Velocità con pullman che gireranno su itinerari definiti Campo di Marte-Montelungo scortati dalla polizia municipale. Saranno quindi istituiti divieti di sosta e di transito nella zona della stazione di Campo di Marte e per la stazione di Smn in zona Montelungo dalle 21 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio.

In dettaglio nella zona di Campo di Marte sono previsti i divieti di sosta in via Masaccio tratto viale Mazzini-via Varchi con anche istituzione del senso unico verso via Varchi. Divieti di sosta e transito in via Mannelli nei tratti via Capo di Mondo-viale Mazzini (eccetto autorizzati tra cui taxi) e viale Mazzini-via Varchi (eccetto autorizzati tra cui bus per i servizi sostitutivi di FS per i passeggeri dell’Alta Velocità).

La polizia municipale sarà presente ai varchi di via Mannelli, incrocio via Capo di Mondo e viale Mazzini, incrocio via Masaccio.

In viale Strozzi zona Montelungo sono stati individuate aree per il Tpl urbano e per la salita/discesa del servizio sostitutivo per i passeggeri dell’Alta Velocità: quest’ultimi veicoli potranno anche sostare in via Guido Spadolini con contestuali divieti di sosta per gli altri veicoli. Non sono previste chiusure rigide nell’area antistante al piazzale Montelungo ma interdizioni temporanee per agevolare le operazioni di salite/discesa dei passeggeri effettuate dalle pattuglie.

La poizia municipale sarà impegnata ogni giorno con 50 operatori dedicati.

Il servizio sostitutivo per i passeggeri dell’alta velocità in transito da Firenze sarà effettuato da due flotte composte da sei bus e un veicolo dedicato al trasporto di persone con ridotta mobilità (cui si aggiungono ulteriori sei bus di scorta) che percorreranno gli itinerari Campo di Marte-Montelungo e viceversa con scorta della Polizia Municipale per garantire maggiore regolarità, rispetto dei tempi e delle coincidenze ferroviarie. Il servizio sarà attivo da lunedì 27 a giovedì 30 luglio in orario 7-22 tranne che lunedì in cui l’avvio è anticipato alle 6 e il giovedì in cui terminerà alle 10. A Campo di Marte l’area di discesa per i passeggeri dell’Alta velocità sarà collocata in viale Mazzini (tra via Masaccio e via Mannelli), l’area di salita in via Mannelli (davanti alla stazione). Nella zona di Montelungo l’area di discesa/salita sarà collocata in viale Strozzi (fronte piazzale Montelungo) tra via Caduti di Nassiriya e l’attraversamento pedonale.

Navetta tra le stazioni Campo di Marte e Santa Maria Novella (Masaccio – Libertà – Fortezza)

I viaggiatori con biglietto ferroviario (sia dell’alta velocità che regionale) una volta scesi a Campo di Marte potranno raggiungere la stazione di Santa Maria Novella con una navetta gratuita con capolinea in via Masaccio (fronte numero civico 56 alla fermata istituita ad hoc Masaccio Campo di Marte Fs) e diretta in piazza della Libertà, dove sarà possibile prendere la linea T2 in direzione stazione Sms, e viale Strozzi, dove sarà possibile salire sulla linea T1 in direzione Stazione Smn o in direzione Careggi.

Con biglietto ferroviario sia alta velocità sia regionale inoltre sarà possibile utilizzare gratuitamente i tram della linea T1 nella tratta Strozzi Fallaci – Alamanni Stazione e della linea T2 tra Libertà Parterre e Alamanni Stazione.

Col solo biglietto regionale, infine, sarà possibile utilizzare gratuitamente la T1 nel tratto Strozzi Fallaci-Careggi.

Tutti i servizi messi in campo, sia la navetta sia la gratuità sulle linee tranviarie nelle tratte sopra descritte, saranno a carico del Comune di Firenze.

La navetta sarà in servizio dalle 6 alle 24 dei giorni del 27, 28 e 29 luglio mentre giovedì 30 luglio l’orario sarà dalle 6 alle 13. Le frequenze sono calibrate sui dati storici dei passeggeri dei treni regionali, ovvero: tra le 6 e le 7 ogni 24 minuti; tra le 7 e le 10 ogni 6 minuti; tra le 10 e le 20 ogni 8 minuti; tra le 20 e le 24 ogni 12 minuti.

Questo l’itinerario della navetta: via Masaccio (capolinea fronte civico 56 Masaccio Campo Marte fs) – via Pascoli – largo Zoli – via Mafalda di Savoia – via del Ponte Rosso – piazza della Libertà – viale Lavagnini – viale Strozzi – via Venti Settembre – Ponte dei Bersaglieri – via Poliziano – via Lorenzo il Magnifico – piazza della Libertà – via Pier Capponi – via Benivieni – via dei Della Robbia – viale Mazzini – via Masaccio (capolinea fronte civico 56 Masaccio Campo Marte Fs).

E queste le fermate: Masaccio Campo Marte Fs, Masaccio Giambologna, Masaccio Artisti, Masaccio Botticelli, Pascoli Mafalda Di Savoia, Ponte Rosso (Interscambio T2), Fortezza T1 Strozzi (Interscambio Con T1), Lorenzo Il Magnifico Libertá (Interscambio T2), Pier Capponi Libertá (Interscambio T2), Pier Capponi Valori, Della Robbia Artisti, Della Robbia La Farina, Mazzini Masaccio, Masaccio Campo Marte Fs.

L’attuale capolinea di piazzale Montelungo verrà spostato per far posto al Tpl urbano e le navette. Quindi dal 6 al 10 luglio il nuovo capolinea sarà presso il deposito di Autolinee Toscane in via Santa Caterina da Siena (nei pressi della stazione Smn).

Cambieranno quindi itinerario e capolinea alcune corse delle linee 301A, 302A, 307A, 319A, 322A, 330A, 343A, 345A, 345AB, 350A, 351A, 353A, 360A, 365A, 370A. Per i dettagli consultare il sito di At www.at_bus.it

Per le linee 31 e 32 resta in funzione il capolinea in viale Strozzi (fronte Piazzale Montelungo), invariata anche la linea 20 con il mantenimento della fermata attuale sempre in viale Strozzi.

Viene soppressa la fermata su via Mannelli in corrispondenza della stazione con deviazioni delle linee 17, 12 (direzione Il Prato Barbetti) e 351A (direzione Nuovo Pignone) su via Masaccio. E ancora le linea 13 (direzione Piazzale Michelangelo) e 345AB (direzione terminal Montelungo) deviate su via dei Della Robbia – viale Segni. Anche la linea SFS in direzione Arezzo sarà deviata sul percorso via dei Della Robbia-viale Segni mentre in direzione Firenze l’itinerario sarà su via Masaccio.

Per quanto riguarda i taxi nella zona di Campo di Marte saranno revocati gli attuali spazi di sosta in via Mannelli davanti alla stazione (per far posto alle flotte dei bus sostitutivi Av) e contestualmente ricollocati: nel tratto di via Mannelli tra via Capo di Mondo e viale Mazzini. Sarà garantito il transito in ingresso esclusivamente da via Capo di Mondo e il carico/scarico dei clienti avverrà nei nuovi spazi dedicati ad hoc al servizio e non più fronte stazione.