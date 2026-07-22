Lucca protagonista su RaiUno: la città inaugura il nuovo programma Linea Verde Racconti

LUCCA – Lucca debutta sul piccolo schermo come prima tappa di Linea Verde Racconti, la nuova trasmissione di RaiUno prodotta in collaborazione con Feltrinelli Librerie, StoryStation e Casta Diva Entertainment. La puntata d’esordio del format, incentrato sul legame tra i territori e la letteratura, andrà in onda sabato 25 luglio alle ore 12,30. La città toscana apre la serie insieme a Napoli, Roma, Milano e Taranto.

Il percorso televisivo, affidato alla conduzione di Federico Quaranta e Daria Luppino, prende le mosse da una libreria Feltrinelli, dove i librai selezionano l’opera letteraria di riferimento. Per Lucca la scelta è ricaduta sul romanzo La morte del fiume dello scrittore lucchese e vincitore del Premio Strega nel 1974 Guglielmo Petroni. Dalle pagine del libro si snoda un itinerario tra gli scorci cittadini e paesaggistici più significativi, passando dalla terrazza intitolata a Petroni sul Parco fluviale del Serchio fino alla Cattedrale di San Martino e alle Mura Urbane, unendo il patrimonio artistico e culturale alle testimonianze della comunità locale.

L’iniziativa rappresenta un canale di promozione turistica e culturale, risultato del lavoro condotto dallo Sportello Cinema dell’Ufficio Turismo del Comune di Lucca nei rapporti con le produzioni audiovisive.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore al turismo Remo Santini: “Essere la città scelta per aprire un nuovo programma di RaiUno dedicato al racconto dei territori italiani attraverso la cultura è motivo di grande soddisfazione. Si tratta di una vetrina prestigiosa che consentirà a milioni di telespettatori di conoscere Lucca attraverso una chiave di lettura originale, capace di unire letteratura, paesaggio, arte e identità locale. È anche il riconoscimento del lavoro costante svolto dallo Sportello Cinema del Comune, che ogni giorno costruisce relazioni con il mondo dell’audiovisivo e accompagna le produzioni e milioni di telespettatori alla scoperta del nostro territorio. Continueremo a investire su queste attività perché rappresentano uno strumento concreto di promozione e valorizzazione della città e delle sue eccellenze”.