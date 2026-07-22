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Maltempo ad Arezzo: oltre 22 interventi dei Vigili del Fuoco per alberi caduti e rami pericolanti

Una violenta perturbazione si è abbattuta in tarda serata sulla provincia di Arezzo, mobilitando i soccorritori con oltre 22 interventi urgenti

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Fiamme in attico a Firenze, persone intossicate. Bimba al Meyer
(foto vigili del fuoco)
Meno di 1 ' di lettura

Una violenta perturbazione temporalesca ha colpito la provincia di Arezzo attorno alle 23, costringendo i Vigili del Fuoco a un lavoro straordinario. Il maltempo ha provocato la caduta di alberi, rami spezzati e pericolamenti legati a pali instabili, concentrando le criticità soprattutto nelle aree del basso Casentino e della Valtiberina.

Gli interventi effettuati dai soccorritori hanno superato quota 22. Le operazioni hanno riguardato anche importanti arterie stradali, tra cui la strada regionale 71, la statale 73, oltre a diverse strade provinciali, come la 60 e la 58, e varie vie comunali. Nonostante la situazione di pericolo per la circolazione, non si registrano persone ferite, mentre si segnalano danni soltanto a una vettura rimasta in sosta.

Sul campo sono state mobilitate le squadre della Centrale di Arezzo insieme ai distaccamenti territoriali di Bibbiena, Pratovecchio e Sansepolcro. Nelle operazioni di gestione dell’emergenza e di messa in sicurezza della viabilità sono stati coinvolti anche il Servizio Viabilità della Provincia, per le strade di competenza, e i Carabinieri, impegnati nei controlli e nella regolazione del traffico. Al momento le squadre dei Vigili del Fuoco risultano ancora impegnate su altri due fronti analoghi.

© Riproduzione riservata

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