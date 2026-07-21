Camion della frutta si ribalta a una rotatoria: ferito il conducente

BORGO SAN LORENZO – I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Borgo San Lorenzo, sono intervenuti alle 21 di ieri (20 luglio) nel comune di San Piero a Sieve sulla regionale 65 in prossimità della rotatoria prima di San Piero in località la Luna, in seguito ad incidente stradale che ha visto coinvolto un mezzo pesante adibito al trasporto di frutta che si è ribaltato su un fianco rimasto sulla sede stradale.



Sul posto la squadra dei vigili del fuoco ha provveduto alla messa in sicurezza dello scenario e coadiuvato il personale sanitario per il soccorso al conducente. Durante le fasi di soccorso la viabilità è stata interdetta. Per rimuovere il mezzo sono state utilizzate due autogru, una dal distaccamento di Firenze Ovest e una privata per il riposizionamento del veicolo pesante.

In seguito al ribaltamento i vigili del fuoco hanno provveduto ad arginare e mettere in sicurezza uno sversamento di gasolio che alimenta il motore della cella frigo del rimorchio.