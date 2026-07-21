19.7 C
Firenze
mercoledì 22 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Camion della frutta si ribalta a una rotatoria: ferito il conducente

Due autogru per sollevare e rimuovere il mezzo e riaprire la circolazione sulla regionale 65 in prossimità della rotatoria prima di San Piero a Sieve

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Il mezzo ribaltato (foto vigili del fuoco)
Meno di 1 ' di lettura

BORGO SAN LORENZO – I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Borgo San Lorenzo, sono intervenuti alle 21 di ieri (20 luglio) nel comune di San Piero a Sieve sulla regionale 65 in prossimità della rotatoria prima di San Piero in località la Luna, in seguito ad incidente stradale che ha visto coinvolto un mezzo pesante adibito al trasporto di frutta che si è ribaltato su un fianco rimasto sulla sede stradale.

Sul posto la squadra dei vigili del fuoco ha provveduto alla messa in sicurezza dello scenario e coadiuvato il personale sanitario per il soccorso al conducenteDurante le fasi di soccorso la viabilità è stata interdetta. Per rimuovere il mezzo sono state utilizzate due autogru, una dal distaccamento di Firenze Ovest e una privata per il riposizionamento del veicolo pesante.

In seguito al ribaltamento i vigili del fuoco hanno provveduto ad arginare e mettere in sicurezza uno sversamento di gasolio che alimenta il motore della cella frigo del rimorchio.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
19.7 ° C
22.1 °
18.2 °
60 %
3.6kmh
1 %
Mer
28 °
Gio
29 °
Ven
33 °
Sab
35 °
Dom
34 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1800)ultimora (1107)Video Adnkronos (390)Tecnologia (73)sport (57)salute (54)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati