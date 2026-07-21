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Vasto incendio di vegetazione nelle vicinanze della piscina di Peccioli

Le squadre dei vigili del fuoco di Pisa e i volontari antincendio boschivo sono stati impegnati a lungo nelle operazioni di spegnimento

Cronaca
REDAZIONE
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L'incendio a Peccioli (foto vigili del fuoco)
Meno di 1 ' di lettura

PECCIOLI – Pomeriggio di intensa mobilitazione per i soccorritori nel comune di Peccioli, dove nella giornata di ieri (20 luglio) un vasto incendio di vegetazione ha fatto scattare l’allarme a poca distanza dalla piscina comunale.

Le fiamme sono divampate intorno alle 16,30, sviluppandosi rapidamente come rogo di interfaccia e minacciando l’area circostante.

Per domare l’incendio sono intervenute prontamente le squadre dei vigili del fuoco di Pisa con due autopompe serbatoio, impegnate nelle complesse operazioni di contenimento e spegnimento. Insieme a loro ha operato sul campo il personale dell’organizzazione regionale Antincendi boschivi (Aib) della Regione Toscana con diversi mezzi leggeri. A supporto dei contingenti di terra è stato necessario un massiccio attacco aereo: oltre a un elicottero della flotta regionale, è intervenuto un secondo elicottero del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco fatto decollare dal Nucleo aereo di Arezzo per effettuare una serie di sganci mirati sul fronte del fuoco.

Il complesso intervento di spegnimento e messa in sicurezza si è concluso ufficialmente intorno alle 19,30. Stando alla stima definitiva dei danni, il rogo ha mandato in fumo un totale di otto ettari e mezzo di terreno, interessando nello specifico un ettaro di superficie boschiva e sette ettari e mezzo di sterpaglie e vegetazione bassa.

© Riproduzione riservata

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