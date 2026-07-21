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Pol-Tramvia, un arresto e 4 denunce negli ultimi 15 giorni di attività

Un 32enne è stato fermato con addosso una modica quantità di hashish: in casa aveva più stupefacente e bilancini di precisione

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
La tramvia a Firenze
(foto Met)
Meno di 1 ' di lettura

FIRENZE – Proseguono i servizi di controllo del territorio della Polizia di Stato a Firenze a bordo e nei pressi delle fermate del tram.

Negli ultimi 15 giorni un arresto, 4 denunce e 800 le persone identificate dalla sezione specializzata della polizia di Firenze impiegata esclusivamente nel contrasto e nella prevenzione dei reati a bordo e nei pressi della fermata della tramvia.

L’arresto è avvenuto alla fermata tramviaria di Peretola-Aeroporto. Un 32enne italiano è stato visto aggirarsi con fare sospetto, i poliziotti della Pol-Tramvia hanno proceduto ad un controllo di iniziativa rinvenendo nella sua disponibilità una modica quantità di hashish. Accertato che era già noto alle forze dell’ordine, il controllo è stato esteso alla sua abitazione dove sono stati rinvenuti altri 38 grammi di hashish e 17 grammi di ketamina, oltre a bilancini di precisione. Al termine delle operazioni, il 32enne è stato condotto al carcere di Firenze Sollicciano in attesa della convalida della misura.

Dall’inizio dell’anno più di 800 le pattuglie impiegate, oltre 10mila i controlli effettuati, 3 arresti e 16 le persone denunciate per vari reati.

© Riproduzione riservata

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