Fiamme sospinte dal vento nella zona di Bagnaia a Sovicille

SOVICILLE – Un pomeriggio di grande mobilitazione sul fronte dell’antincendio boschivo, partito con la massima allerta nel senese e conclusosi con il contenimento del rogo, mentre in altre province – compresa quella di Lucca – sono proseguite le operazioni di bonifica e messa in sicurezza del territorio.

L’allarme principale è scattato intorno alle 14 nella zona di Bagnaia, nel comune di Sovicille, in provincia di Siena. Le fiamme, alimentate e sospinte dal vento, si sono propagate rapidamente all’interno di un fitto bosco di querce caratterizzato da un denso sottobosco di ginepro. Data la potenziale pericolosità del fronte, la sala operativa provinciale ha disposto l’invio immediato di oltre dieci squadre di volontari dell’antincendio boschivo, supportate dall’alto da due elicotteri della flotta regionale e coordinate da un direttore delle operazioni. A rendere più complesse le prime fasi dell’intervento è stata la presenza nell’area di alcune linee elettriche, per le quali è stata valutata la disattivazione temporanea così da garantire l’incolumità del personale a terra. Fortunatamente, nessuna abitazione è rimasta minacciata dal fuoco.

Dopo ore di faticoso lavoro, il dispiegamento coordinato tra le squadre a terra e i continui sganci d’acqua degli elicotteri ha dato i suoi frutti, portando allo spegnimento del rogo. I soccorritori hanno avviato subito le operazioni di bonifica realizzando, tramite attrezzature manuali, delle staccate larghe circa un metro: una fascia di sicurezza necessaria per separare la superficie bruciata dalla vegetazione rimasta intatta, evitando così l’insorgere di pericolosi nuovi focolai. Per tutta la serata sono stati programmati i cambi del personale in modo da assicurare una costante sorveglianza notturna dell’area.

La giornata sul fronte degli incendi ha registrato criticità anche nel resto della Toscana, con nuovi principi di incendio boschivo in Casentino e nel Pisano, che al momento non destano comunque preoccupazione. In provincia di Lucca, invece, l’attenzione è rimasta alta in Versilia: per tutta la mattinata sono proseguite le complesse operazioni di messa in sicurezza sul costone della montagna di Malbacco, nel comune di Seravezza. Qui, grazie al lavoro aereo garantito da due elicotteri regionali, è stata bonificata la zona impervia dove il fuoco ha mandato in fumo circa due ettari di vegetazione rada.