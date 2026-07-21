Appropriazione indebita, violenza sessuale e minaccia: arrestato a Firenze per mandato di arresto europeo

FIRENZE – Nel pomeriggio di venerdì (17 luglio), i carabinieri del Nucleo radiomobile di Firenze hanno rintracciato ed eseguito un mandato di arresto europeo nei confronti di un uomo di 27 anni, individuato in una struttura ricettiva nel pieno centro cittadino.

I militari hanno sorpreso l’uomo nei pressi di via dei Calzaiuoli mentre faceva rientro in una casa vacanze dove dimorava. Sul 27enne pendeva un provvedimento di cattura richiesto dall’autorità giudiziaria svedese dallo scorso mese di maggio, poiché ritenuto responsabile dei delitti di appropriazione indebita, violenza sessuale e minaccia.

Condotto in caserma per le operazioni di fotosegnalamento e il completamento delle formalità di rito, l’uomo è stato associato nel carcere fiorentino a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa delle procedure previste per la successiva estradizione.