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Dalla Sampdoria un centrocampista classe 2007 per la Pianese: ecco Tommaso Casalino

Nell’ultima stagione è stato aggregato alla prima squadra in serie B, facendo il proprio esordio nel calcio professionistico e raccogliendo quattro presenze

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REDAZIONE
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Tommaso Casalino nuovo giocatore della Pianese (foto Sampdoria)
1 ' di lettura

PIANCASTAGNAIO – Un altro rinforzo per la Pianese di serie C.

Raggiunto un accordo con la Sampdoria per l’acquisizione a titolo temporaneo del centrocampista Tommaso Casalino. Nato a Genova il 31 luglio 2007, Casalino è cresciuto nel settore giovanile blucerchiato, vestendo le maglie dell’under 16, dell’under 17, dell’under 18 e della Primavera. Nella stagione 2024/25, con la Sampdoria Primavera impegnata nel campionato Primavera 1, ha collezionato 33 presenze complessive tra campionato, Coppa Italia e Viareggio Cup, mettendo a segno una rete e fornendo un assist. Nell’ultima stagione è stato aggregato alla prima squadra in serie B, facendo il proprio esordio nel calcio professionistico e raccogliendo quattro presenze. Parallelamente ha continuato a giocare con la Primavera blucerchiata, realizzando tre gol e due assist. 

“Le prime sensazioni sono davvero positive. Sono molto entusiasta – spiega Casalino – di iniziare questa nuova avventura in vista della stagione che ci aspetta. Non vedo l’ora di scendere in campo e mettermi a disposizione della squadra. Ho grandi aspettative e tanta voglia di dimostrare il mio valore. Darò il massimo ogni giorno, lavorando con impegno e sacrificio, per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi prefissati”.

La Pianese dà il più caloroso benvenuto a Tommaso Casalino e gli augura una stagione ricca di soddisfazioni.

© Riproduzione riservata

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