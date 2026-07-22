Tumori, Net: esperti, ‘bene nuove terapie ma ripensare modelli di presa in carico e cura’ Video News 22 Luglio 2026 09:36 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Airbnb, Monica torna in Calabria e apre al mondo un borgo affacciato sullo Ionio Video News Tumori, Net: Fazio (Ieo), ‘innovazione preziosa ma occorre anche competenza multi specialistica’ Video News Tumori, Net: Colao (Css), ‘grazie a recettore specifico possibile diagnosi tempestiva e terapia Video News Tumori, Net: Panzuto (Itanet), ‘necessaria gestione multidisciplinare’ Video News Mosca contro truppe Nato in Ucraina, nel Paese si torna a pagare cash Video News Salute: Plebani (Agorà), ‘In medicina estetica formazione primo perimetro di sicurezza’ Video News Medicina: Motta (Sigia), ‘Ginecologo pediatra per i disturbi dell’infanzia e adolescenza’ Video News Chirurgia: Lombardo (Sidco), ‘Dermatologi per tumori della pelle con componente estetica’ Video News Sanità: Vita (Sip), ‘Come psichiatri pensiamo a un presidio complessivo di salute mentale’ Video News Sanità: Piovella (Soi), ‘Diffondere l’utilizzo di nuove tecnologie per la vista’ Video News Salute: Ronchi (Fiamo), ‘In oncologia integrata, omeopatia affianca la medicina’ Video News Sanità: Balestra (FeDerSerD), ‘Per dipendenze professionisti specializzati in ogni Asl’ Carica altri Firenze cielo sereno enter location 25 ° C 25.9 ° 24.3 ° 53 % 2.7kmh 4 % Mer 29 ° Gio 29 ° Ven 34 ° Sab 36 ° Dom 33 ° Ultimi articoli Sport Tegola Pisa, Lusuardi ko: lesione al crociato nell’amichevole contro il Pavia Economia Tasse e disuguaglianze, un nuovo studio mostra un sistema fiscale regressivo per il 7% più ricco degli italiani Cronaca Maltempo ad Arezzo: oltre 22 interventi dei Vigili del Fuoco per alberi caduti e rami pericolanti Sport L’Isola d’Elba celebra i cinquant’anni della Fiat 131 Abarth al XXXVIII Rallye Elba Storico Cultura ed Eventi Università di Pisa, al via tre nuove lauree magistrali per le professioni sanitarie SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Airbnb, Monica torna in Calabria e apre al mondo un borgo affacciato sullo Ionio Video News Tumori, Net: Fazio (Ieo), ‘innovazione preziosa ma occorre anche competenza multi specialistica’ Video News Tumori, Net: Colao (Css), ‘grazie a recettore specifico possibile diagnosi tempestiva e terapia Video news Video News Airbnb, Monica torna in Calabria e apre al mondo un borgo affacciato sullo Ionio Video News Tumori, Net: Fazio (Ieo), ‘innovazione preziosa ma occorre anche competenza multi specialistica’ Video News Tumori, Net: Colao (Css), ‘grazie a recettore specifico possibile diagnosi tempestiva e terapia