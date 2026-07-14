Dubai apre un nuovo porto: perché è una buona notizia per l’Ue Video News 14 Luglio 2026 14:50 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Taglio del nastro a Cagliari: Centro di eccellenza INAIL in Sardegna per azzerare i “viaggi della Video News Inaugurazione del centro INAIL a Cagliari: un passo decisivo per l’assistenza di prossimità e la Video News Coesione: Sberna, “È pilastro dell’Europa, va rafforzata insieme a competitività” Video News Inaugurazione del centro INAIL a Cagliari: un passo decisivo per l’assistenza di prossimità e la Video News Pensioni, dal primo agosto i pagamenti – Video Video News JSD6000, la nave di Saipem pronta per la sfida del Mar Nero Video News Guida sicura, alcol test gratuiti nelle farmacie: a Napoli progetto pilota Video News Robert De Niro presenta ‘Novecento’ al Cinema in Piazza: “Ero orgoglioso di farne parte” Video News The italian diplomatic activity from abroad – July 13, 2026 Video News Foreign press review – July 13, 2026 Video News Inaugurazione del centro INAIL a Cagliari: un passo decisivo per l’assistenza di prossimità e la Video News Taglio del nastro a Cagliari: Centro di eccellenza INAIL in Sardegna per azzerare i “viaggi della Carica altri Firenze cielo coperto enter location 37.2 ° C 38.2 ° 34.8 ° 29 % 4kmh 99 % Mar 36 ° Mer 34 ° Gio 40 ° Ven 41 ° Sab 36 ° Ultimi articoli Sport Emma Gallorini si racconta dopo l’argento da record: “Studio e sport non sono in contrasto: si completano a vicenda” Economia Pan di Vico passa ai francesi: Solina acquisisce il 100% dello storico produttore toscano di pangrattato Cronaca Consultori a scuola: il progetto che avvicina i giovani alla prevenzione e all’affettività Lavoro Iran, Riccardi (Eu Sme Centre for China): “Pechino su Hormuz coerente con de-escalation, bene rapporti Italia-Cina” Sport nazionale Pelé, Google e l’AI ricostruiscono il suo gol più bello: il capolavoro perduto del 1959 torna a vivere SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Taglio del nastro a Cagliari: Centro di eccellenza INAIL in Sardegna per azzerare i “viaggi della Video News Inaugurazione del centro INAIL a Cagliari: un passo decisivo per l’assistenza di prossimità e la Video News Coesione: Sberna, “È pilastro dell’Europa, va rafforzata insieme a competitività” Video news Video News Taglio del nastro a Cagliari: Centro di eccellenza INAIL in Sardegna per azzerare i “viaggi della Video News Inaugurazione del centro INAIL a Cagliari: un passo decisivo per l’assistenza di prossimità e la Video News Coesione: Sberna, “È pilastro dell’Europa, va rafforzata insieme a competitività”