Inaugurazione del centro INAIL a Cagliari: un passo decisivo per l’assistenza di prossimità e la Video News 14 Luglio 2026 08:29 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Taglio del nastro a Cagliari: Centro di eccellenza INAIL in Sardegna per azzerare i “viaggi della Video News Gozi (Renew): “Grande opportunità geopolitica, ma senza riforme l’Ue rischia la paralisi” Video News Fiori (Inail): “La rete protesica cresce sul territorio per azzerare i viaggi della speranza dei Video News La voce dell’assistito, Cianciotto: “Il nuovo centro Inail abbatte i costi e combatte l’isolamento Video News Inail Sardegna, Spanu: “Un’équipe multidisciplinare per percorsi di cura e manutenzione Video News Inail, Princigalli: «Più vicini ai territori per anticipare i bisogni di cura e reinserimento dei Video News Usa, attacco all’Iran con i droni marini: è la prima volta – Video Video News Offensiva di Kiev nel Mar d’Azov, Mosca sospende la navigazione – Notizie dall’Ucraina podcast, Adnk Video News Fidanza (FdI): “Aiuti subito agli agricoltori, serve alternativa europea ai concimi chimici” Video News Fertilizzanti, Guarda (Avs): “No a nuove dipendenze: agricoltori ostaggio di chimica e fossili” Video News Vacanze, cresce il numero di chi sceglie mete più economiche Video News Vacanze, cresce il numero di chi sceglie mete più economiche Carica altri Firenze nubi sparse enter location 29 ° C 29.7 ° 27.3 ° 58 % 0.5kmh 67 % Mar 34 ° Mer 35 ° Gio 40 ° Ven 41 ° Sab 36 ° Ultimi articoli Cronaca Aeroporto di Pisa, oltre 2 milioni di euro non dichiarati scoperti dalla Guardia di Finanza Sport nazionale Corte Ue: nomi atleti dopati pubblicabili, ma il Gdpr pone limiti chiari Sport Carrarese, al via la stagione: diramata la lista dei convocati per il ritiro di Caldaro Tecnologia La vision AI nel retail automatizza la verifica dell’età nelle casse self-checkout Cultura ed Eventi Rotoli del Mar Morto, l’Università di Pisa partner di un nuovo progetto di ricerca internazionale SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Taglio del nastro a Cagliari: Centro di eccellenza INAIL in Sardegna per azzerare i “viaggi della Video News Gozi (Renew): “Grande opportunità geopolitica, ma senza riforme l’Ue rischia la paralisi” Video News Fiori (Inail): “La rete protesica cresce sul territorio per azzerare i viaggi della speranza dei Video news Video News Taglio del nastro a Cagliari: Centro di eccellenza INAIL in Sardegna per azzerare i “viaggi della Video News Gozi (Renew): “Grande opportunità geopolitica, ma senza riforme l’Ue rischia la paralisi” Video News Fiori (Inail): “La rete protesica cresce sul territorio per azzerare i viaggi della speranza dei