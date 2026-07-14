La voce dell’assistito, Cianciotto: “Il nuovo centro Inail abbatte i costi e combatte l’isolamento Video News 14 Luglio 2026 07:04 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Fiori (Inail): “La rete protesica cresce sul territorio per azzerare i viaggi della speranza dei Video News Inail Sardegna, Spanu: “Un’équipe multidisciplinare per percorsi di cura e manutenzione Video News Inail, Princigalli: «Più vicini ai territori per anticipare i bisogni di cura e reinserimento dei Video News Usa, attacco all’Iran con i droni marini: è la prima volta – Video Video News Offensiva di Kiev nel Mar d’Azov, Mosca sospende la navigazione – Notizie dall’Ucraina podcast, Adnk Video News Fidanza (FdI): “Aiuti subito agli agricoltori, serve alternativa europea ai concimi chimici” Video News Fertilizzanti, Guarda (Avs): “No a nuove dipendenze: agricoltori ostaggio di chimica e fossili” Video News Vacanze, cresce il numero di chi sceglie mete più economiche Video News Vacanze, cresce il numero di chi sceglie mete più economiche Video News Zanché (Simg), ‘aggiornamento Nota 99 in G.u. permtette a Mmg di gestire completamente la Bpco’ Video News Cisgiordania, il deputato USA bloccato da coloni israeliani armati Video News Palermo, sgominata la “banda dei Kalashnikov”, 15 fermi Carica altri Firenze nubi sparse enter location 22.6 ° C 22.8 ° 21.5 ° 75 % 0.5kmh 73 % Mar 34 ° Mer 36 ° Gio 40 ° Ven 41 ° Sab 36 ° Ultimi articoli Primo Piano Sfruttamento lavorativo selvaggio nel distretto tessile pratese, arrestato un imprenditore cinese Salute e Benessere Estate tempo di vacanze, da malaria a febbre gialla il decalogo per chi viaggia Sport Pianese, preso l’esterno destro classe 1996 Gabriele Morelli Cronaca Marco Torre è il nuovo direttore generale della direzione sanità, welfare e coesione sociale della Regione Cronaca Fiamme di materiale plastico nel piazzale di un’azienda a Pieve Santo Stefano SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Fiori (Inail): “La rete protesica cresce sul territorio per azzerare i viaggi della speranza dei Video News Inail Sardegna, Spanu: “Un’équipe multidisciplinare per percorsi di cura e manutenzione Video News Inail, Princigalli: «Più vicini ai territori per anticipare i bisogni di cura e reinserimento dei Video news Video News Fiori (Inail): “La rete protesica cresce sul territorio per azzerare i viaggi della speranza dei Video News Inail Sardegna, Spanu: “Un’équipe multidisciplinare per percorsi di cura e manutenzione Video News Inail, Princigalli: «Più vicini ai territori per anticipare i bisogni di cura e reinserimento dei