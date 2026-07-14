Inaugurazione del centro INAIL a Cagliari: un passo decisivo per l’assistenza di prossimità e la Video News 14 Luglio 2026 12:49 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Pensioni, dal primo agosto i pagamenti – Video Video News JSD6000, la nave di Saipem pronta per la sfida del Mar Nero Video News Guida sicura, alcol test gratuiti nelle farmacie: a Napoli progetto pilota Video News Robert De Niro presenta ‘Novecento’ al Cinema in Piazza: “Ero orgoglioso di farne parte” Video News The italian diplomatic activity from abroad – July 13, 2026 Video News Foreign press review – July 13, 2026 Video News Inaugurazione del centro INAIL a Cagliari: un passo decisivo per l’assistenza di prossimità e la Video News Taglio del nastro a Cagliari: Centro di eccellenza INAIL in Sardegna per azzerare i “viaggi della Video News Gozi (Renew): “Grande opportunità geopolitica, ma senza riforme l’Ue rischia la paralisi” Video News Fiori (Inail): “La rete protesica cresce sul territorio per azzerare i viaggi della speranza dei Video News La voce dell’assistito, Cianciotto: “Il nuovo centro Inail abbatte i costi e combatte l’isolamento Video News Inail Sardegna, Spanu: “Un’équipe multidisciplinare per percorsi di cura e manutenzione Carica altri Firenze cielo coperto enter location 35.1 ° C 35.6 ° 32.6 ° 36 % 1.8kmh 88 % Mar 35 ° Mer 35 ° Gio 40 ° Ven 41 ° Sab 36 ° Ultimi articoli Cronaca Investe una ciclista e fugge: denunciato pensionato a San Giuliano Terme Lavoro Trading online in Italia, l’identikit di un mercato in crescita e le 5 trappole da evitare Salute e Benessere Farmaci, Loizzo: “Auspico una revisione del prontuario equilibrata. Il risparmio non sia l’unico criterio” Cronaca Calci e pugni a un infermiere alla Rems di Empoli: il Nursind lancia l’allarme per i rischi dei sanitari Primo Piano Manodopera irregolare e sicurezza sul lavoro nel Senese: nove denunce dopo i controlli del Nil SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Pensioni, dal primo agosto i pagamenti – Video Video News JSD6000, la nave di Saipem pronta per la sfida del Mar Nero Video News Guida sicura, alcol test gratuiti nelle farmacie: a Napoli progetto pilota Video news Video News Pensioni, dal primo agosto i pagamenti – Video Video News JSD6000, la nave di Saipem pronta per la sfida del Mar Nero Video News Guida sicura, alcol test gratuiti nelle farmacie: a Napoli progetto pilota