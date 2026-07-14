Foreign press review – July 13, 2026 Video News 14 Luglio 2026 09:16 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News The italian diplomatic activity from abroad – July 13, 2026 Video News Inaugurazione del centro INAIL a Cagliari: un passo decisivo per l’assistenza di prossimità e la Video News Taglio del nastro a Cagliari: Centro di eccellenza INAIL in Sardegna per azzerare i “viaggi della Video News Gozi (Renew): “Grande opportunità geopolitica, ma senza riforme l’Ue rischia la paralisi” Video News Fiori (Inail): “La rete protesica cresce sul territorio per azzerare i viaggi della speranza dei Video News La voce dell’assistito, Cianciotto: “Il nuovo centro Inail abbatte i costi e combatte l’isolamento Video News Inail Sardegna, Spanu: “Un’équipe multidisciplinare per percorsi di cura e manutenzione Video News Inail, Princigalli: «Più vicini ai territori per anticipare i bisogni di cura e reinserimento dei Video News Usa, attacco all’Iran con i droni marini: è la prima volta – Video Video News Offensiva di Kiev nel Mar d’Azov, Mosca sospende la navigazione – Notizie dall’Ucraina podcast, Adnk Video News Fidanza (FdI): “Aiuti subito agli agricoltori, serve alternativa europea ai concimi chimici” Video News Fertilizzanti, Guarda (Avs): “No a nuove dipendenze: agricoltori ostaggio di chimica e fossili” Carica altri Firenze nubi sparse enter location 29 ° C 29.7 ° 27.3 ° 58 % 0.5kmh 67 % Mar 34 ° Mer 35 ° Gio 40 ° Ven 41 ° Sab 36 ° Ultimi articoli Sport Mattia Sala è dell’Arezzo: il centrocampista firma fino al 2029 Politica Dalla moda all’agricoltura: il piano di cooperazione bilaterale tra Regione Toscana e Uzbekistan Primo Piano Aeroporto di Pisa, oltre 2 milioni di euro non dichiarati scoperti dalla Guardia di Finanza Tecnologia Dati personali e pubblicità, il trend dello scambio di valore Sport nazionale Corte Ue: nomi atleti dopati pubblicabili, ma il Gdpr pone limiti chiari SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News The italian diplomatic activity from abroad – July 13, 2026 Video News Inaugurazione del centro INAIL a Cagliari: un passo decisivo per l’assistenza di prossimità e la Video News Taglio del nastro a Cagliari: Centro di eccellenza INAIL in Sardegna per azzerare i “viaggi della Video news Video News The italian diplomatic activity from abroad – July 13, 2026 Video News Inaugurazione del centro INAIL a Cagliari: un passo decisivo per l’assistenza di prossimità e la Video News Taglio del nastro a Cagliari: Centro di eccellenza INAIL in Sardegna per azzerare i “viaggi della