Aeroporto di Pisa, oltre 2 milioni di euro non dichiarati scoperti dalla Guardia di Finanza

PISA – Oltre 2 milioni di euro in contanti non dichiarati sono stati intercettati dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dall’inizio dell’anno presso l’aeroporto internazionale Galilei di Pisa. Il rafforzamento dei controlli, dovuto al crescente flusso di passeggeri, ha portato alla contestazione di oltre 170 sanzioni amministrative. Complessivamente, sono stati versati 144.650 euro a titolo di oblazione diretta, mentre sono stati operati sequestri per un valore di 18.829 euro.

L’attività investigativa, basata su un’attenta analisi del rischio, ha permesso di mappare le rotte utilizzate per la movimentazione illecita di denaro, tra cui spiccano i collegamenti con Regno Unito, Albania, Marocco, Spagna, Francia, Polonia e Germania. Le banconote sono state scoperte prevalentemente occultate nei bagagli a mano o direttamente addosso ai passeggeri, sebbene non siano mancati tentativi di eludere i controlli nascondendo il contante nelle fodere delle valigie o tra gli indumenti.

Tra gli episodi rilevati, due passeggeri russi in partenza per la Germania sono stati sanzionati con 8.599 euro per aver omesso la dichiarazione di tre lingotti d’oro dal peso complessivo di 600 grammi, valutati circa 73mila euro. In un altro caso, un passeggero italiano proveniente dall’Albania è stato sottoposto a un trattenimento amministrativo temporaneo per 9.100 euro, somma successivamente pignorata dall’Agenzia delle Entrate e Riscossione di Livorno.

I risultati raggiunti confermano l’efficacia del protocollo di intesa tra la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che favorisce lo scambio rapido di informazioni e il coordinamento delle verifiche all’interno dello scalo pisano.