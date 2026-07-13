Scontro fra due auto a Pomarance: in elisoccorso a Siena un uomo e la figlia quindicenne

POMARANCE – Un brutto incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi (13 luglio) nel territorio comunale di Pomarance, richiedendo il tempestivo intervento dei soccorsi sanitari e l’attivazione dell’elisoccorso per il trasporto d’urgenza dei feriti.

Il sinistro, che ha visto coinvolte due autovetture in uno scontro la cui dinamica è ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, è avvenuto intorno alle 14,42. A bordo di uno dei mezzi viaggiavano un uomo e la figlia quindicenne, rimasti entrambi feriti a seguito del violento impatto.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i mezzi d’emergenza del 118 per prestare le prime cure sul posto. Date le condizioni dei feriti, la centrale operativa ha richiesto l’intervento dell’elicottero Pegaso 2. L’elisoccorso ha provveduto al trasferimento della ragazza di 15 anni, che ha riportato un delicato trauma toracico, e del padre, che ha subìto un trauma all’arto superiore, trasportandoli entrambi in codice d’urgenza presso l’ospedale di Siena per i necessari accertamenti e le cure del caso.