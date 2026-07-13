35.1 C
Firenze
lunedì 13 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Tre feriti nello scontro fra due auto a Policiano

Necessario l'intervento dei vigili del fuoco sulla regionale 71 per la messa in sicurezza della strada: gli occupanti sono usciti da soli

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
L'incidente a Policiano (foto vigili del fuoco)
Meno di 1 ' di lettura

AREZZO – Squadra dei vigili del fuoco del comando di Arezzo è intervenuta attorno alle 21 per un incidente stradale in località Policiano sulla regionale 71 .

Il sinistro ha coinvolto due auto che, per cause ancora da accertare, sono entrate in collisione, le tre persone all’interno dei veicoli sono rimaste ferite e, uscite autonomamente dagli abitacoli, sono state prese in cura dal personale 118.

Lo scontro ha provocato anche un principio di incendio in uno dei veicoli coinvolti.
Sul posto polizia locale e 118. La Sr 71 è rimasta chiusa al traffico in entrambe i sensi di marcia per circa un’ora.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
35.1 ° C
36.3 °
34 °
40 %
0.9kmh
7 %
Lun
36 °
Mar
37 °
Mer
39 °
Gio
40 °
Ven
40 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2120)ultimora (1273)Video Adnkronos (446)sport (108)salute (80)Tecnologia (74)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati