Borsa, attenzione agli Usa: in settimana trimestrali JP Morgan e Goldman Sachs. Centrali i dati della produzione

(Adnkronos) – Sarà una settimana finanziaria a stelle e strisce quella iniziata oggi. Il dato principale riguarderà l’inflazione americana, che base per interpretare quali potranno essere le politiche monetarie delle banche centrali e, in particolar modo, della Federal Reserve nel prossimo autunno.

Sotto la lente d’ingrandimento anche il cpi (l’indice dei prezzi al consumo ndr) e i dati della produzione “che rimangono un tema centrale per l’analisi delle politiche monetarie delle banche centrali” dice all’Adnkronos Saverio Berlinzani, chief analyst di ActivTrades. Martedì 14 luglio verranno pubblicati anche i dati riguardanti i prezzi al consumo e comincia la stagione estiva delle trimestrali, tra cui JP Morgan, Goldman Sachs, Citibank e Netflix. Giovedì 16, attenzione alla pubblicazione delle vendite al dettaglio che “faranno pendant con quelli dei prezzi del consumo”

“Anche dalla Cina arriveranno dati importanti, tra cui il pil del secondo trimestre, le vendite al dettaglio e i prezzi della produzione” aggiunge Berlinzani. La settimana si chiudera con la pubblicazione, venerdì, dei dati americani sulla fiducia dei consumatori redatti dall’Università del Michigan con tutti gli aggregati.

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