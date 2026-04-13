Trump contro Papa Leone, vescovi toscani: “Vicini al Santo Padre, voce insostituibile per la pace”

Trump contro Papa Leone, i vescovi toscani con il cardinale Augusto Paolo Lojudice, presidente Cei Conferenza episcopale Toscana esprimono vicinanza a Papa Leone XIV dopo le parole di Donald Trump, presidente Usa, contro Papa Prevost.

Un attacco molto pesante del presidente Usa a cui Papa Leone lunedì 13 aprile, in volo verso Algeria, ha risposto: “Io non ho paura dell’amministrazione Trump, parlo del Vangelo, continuerò a parlare ad alta voce contro la guerra”. Poi: “Non ho intenzione di entrare in un dibattito con lui”.

Le parole di Trump: “Papa Leone è debole sulla criminalità e pessimo per la politica estera. Leone dovrebbe essere grato perché, come tutti sanno, è stato una sorpresa scioccante. Non era in nessuna lista per essere Papa, ed è stato messo lì dalla Chiesa solo perché era americano, e pensavano che fosse il modo migliore per affrontare il presidente Donald J. Trump. Se non fossi alla Casa Bianca, Leone non sarebbe in Vaticano”.

Augusto Paolo Lojudice, presidente Cei Toscana, arcivescovo di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino, vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza, ha fatto parte del conclave che ha eletto Papa Prevost.

Lojudice: “A nome mio e dei miei confratelli vescovi della Toscana desidero esprimere la mia più devota e filiale vicinanza al Santo Padre, Leone XIV. La sua è una voce insostituibile per tutti gli uomini e le donne che credono nella pace, il suo magistero è il riferimento per oltre 1 miliardo di cattolici e non penso che le critiche ricevute possano in nessuna maniera interferire con la sua essenziale missione di portatore di speranza e di solidarietà nel mondo”.

Annunciando il cardinale Lojudice una serata venerdì 17 aprile a Palazzo Arcivescovile a Siena dedicata a Papa Leone.

ll vescovo Andrea Migliavacca, “facendo proprio anche il sentimento di tutta la diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro e unendosi ai pensieri espressi dalla Conferenza episcopale italiana, manifesta il proprio disappunto nell’apprendere le parole così offensive che il presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, ha rivolto nella notte a papa Leone XIV.

Il Vescovo, deplorando le espressioni del presidente americano, ha formulato pensieri di vicinanza e affetto per il Pontefice: “Il Santo Padre è per i credenti il Vicario di Cristo e il primo annunciatore del Vangelo: ci stringiamo perciò a lui, innanzitutto con la preghiera, e confermiamo la nostra adesione e il nostro sostegno al suo Magistero e alle sue iniziative per la promozione e la difesa della pace, alle quali egli esorta la Chiesa e tutte le persone di buona volontà sin dal momento della sua elezione e con rinnovata forza proprio in questi ultimi giorni”.